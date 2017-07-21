Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Almanya açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları aktivistlerinin tutuklanması sonrası yaptığı “Türkiye'ye çok sabır gösterdik; farklı adımlar atacağız, kimseye ‘Yatırım yapın’ diyemeyiz!” açıklaması sonra Türkiye-Almanya arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Asılsız ve haksız ithamlar, Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir” dedi.

Bakan Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada, “Almanya, ülkemizin en önemli dış ticaret ve yatırım ortaklarından biridir. Nitekim biz de Türkiye olarak bugüne kadar Almanya ile aramızdaki ekonomik ilişkileri daima ileriye taşıma gayretinde olduk. Ancak Alman Hükümeti tarafından yapılan açıklamaları fazlasıyla talihsiz ve üzücü buluyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

“Şunu hiç kimse unutmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik yönetim ilkelerini benimsemiş, bu alandaki uluslararası normlara bağlı bir hukuk devletidir. Cebindeki kimliği hangi ülkeye ait olursa olsun, Türkiye’de yatırım yapmış herkesi, kendimizden biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gücüne ve potansiyeline inanarak yatırım yapan tüm dostlarımız, başarı öykümüzün asli unsurlarıdır. Bugün itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 7.000’e yakın Alman firması, bu durumun en somut göstergesidir.”

“Bundan sonrası için de ülkemizde daha fazla sayıda Alman yatırımcı görmek adına ihtiyaç duyulan tüm kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçireceğiz. Bilhassa siyasi ve ekonomik istikrar ortamımız, cömert destek unsurlarımız ve yatırımcı dostu hukuk sistemimizle Alman dostlarımıza kapılarımız her zaman ardına kadar açıktır” diyen Zeybekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerginlik doğurucu asılsız ve haksız ithamlar, Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir. Türkiye ile Almanya’nın iyi ilişkiler geliştirmesinden her iki taraf da kazançlı çıkacaktır. İlişkilerin olumsuz etkilenmesi durumunda hem iki taraf da zarar görecek, hem de Türk-Alman tarihi dostluğuna inananlar sevinmeyecektir”