Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye'nin kurla ilgili endişesi yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şu anda kesinlikle Türkiye'nin kurla ilgili bir endişesinin olmadığını, yakın gelecekte de olmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Zeybekci, Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dolar/TL kurunun 2,57 seviyesini görmesi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) nasıl bir müdahale beklediklerine ilişkin bir soruya Zeybekci, şu cevabı verdi:

"Türkiye'nin kurla ilgili bir endişesi yoktur. Bugün TCMB'nin reel efektif döviz kuru göstergesine bakılacak olursa, 113'tür. TL değerine göre baktığımızda, TL değerinin 2003 yılından bugüne kadar yüzde 13 civarında değerli olduğunu görürüz.



Türkiye'de şöyle bir yanılgı içine hiçbir zaman düşmeyelim; 'Kur kontrol edilemez hale geldi, TL'nin değeri aşırı şekilde düşüyor. Öyleyse hadi gelin faizleri yükseltelim.' Bu şekilde iklim oluşturulmaya çalışılmasını son derece yanlış görüyorum. Şu anda kesinlikle Türkiye'nin kurla ilgili bir endişesi yoktur. Yakın gelecekte de bir endişenin olmayacağını söylüyorum."

Zeybekci, ocak 2014'te kurun 2,39'lara çıktığı zamanları hatırlatarak, piyasaya müdahale edilmemesi gerektiğini, piyasanın kendi dengesini bulacağını dile getirdi.

Şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, şöyle devam etti: "Merkez Bankamız tabii ki olayların içinde olan kurumumuz. En son faiz indirimiyle ilgili belirttiğim gibi, yüzde 4,5-5,5 aralığındaki faiz artırımı sırasında Merkez Bankası 3 göstergeyi birden artırmıştı. Şimdi ise ilk defa 3 göstergeye dokunarak aşağı çekti. Teknik olarak doğru bir hareket. Bizim şuana kadar 2 defa daha indirim yapmış olmamız lazımdı. Türkiye'nin gelecekle ilgili beklentilerinin pozitif olduğunu, faiz indiriminin devam edeceğini, kurla ilgili endişeye kapılmamamız gerektiğini, kurdan kaynaklanan enflasyona doğru artı bir katkının da son derece geçici olduğunu, çekirdek enflasyonun da düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk ekonomisine baktığımızda, son derece olumlu göstergelerle ekonomimizin karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Gelecekle ilgili beklentilerimizde Türk ekonomisinin asla endişe duyulacak bir tarafı yoktur. Kurlarla ilgili endişe duyulacak bir durum da yoktur. Herşey inşallah çok güzel olacak."

Avro/dolar paritesindeki 1 puanlık düşmenin, ekonomiye etkisini değerlendiren Zeybekci, "Geçen yıl ocak ayındaki 1,36 olan parite, bu yılın ocak ayında da gerçekleşseydi, ihracatımızda eksi değil, yüzde 6,6 büyüme görecektik. Bunların hepsi kontrolümüzde ve kontrollü bir şekilde herşeyi değerlendiriyoruz" diye konuştu.