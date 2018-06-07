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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Merkez Bankası'nın kararı desteklenmeli

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'e yükseltmişti

07 Haziran 2018 21:10

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine kararını değerlendirdi.

Zeybekci, "Merkez Bankasının almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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