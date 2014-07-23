Ekonomi Bakanı Zeybekci: İsrail'e 130 ton jet yakıt sattık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin İsrail'e 130 bin dolar, bir başka ifadeyle 130 ton jet yakıtı sattığını açıkladı. Bunun bir tanker jet yakıtı anlamına geldiğini ve bunların Türkiye'ye iniş yapan İsrail havayolları ya da özel jetlerine yapılan satış olduğunu vurguladı.

Zeybekci, "Bunun dışında İsrail'e yapılan bir litre bile jet yakıt satışı yoktur" dedi. Zeybekci, ihracat potansiyeli olan ülkeleri yakın izlemeye alacaklarını belirtirken, "İran'ı elek gibi eleyeceğiz. İhracatımızı 7 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle dün akşam iftar yemeğinde bir araya gelen Zeybekci, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin Filistin'e saldıran İsrail jetlerine yakıt satıp satmadığı sorusuna Zeybekci, "Türkiye, İsrailli şirketlere 130 bin dolarlık jet yakıtı satmış görülüyor. Bu, yaklaşık 130 tonluk jet yakıtı demek. Uluslararası havacılık işletmelerinde Türkiye'ye inen İsrailli havayolları ya da özel jetlerin yakıt aldıklarında şirketlerine kesilen faturadır. Yoksa İsrail'e satılan 1 litre bile jet yakıtı yoktur. Asla ve asla yoktur. THY'nin de oradan aldığı jet yakıtı vardır, faturaları vardır" yanıtını verdi.

'İran'ı elek gibi eleyeceğiz'

7 aydır bakanlık koltuğunda oturan Zeybekci, üstü kapalı olarak eski Bakan Zafer Çağlayan döneminde yapılan ticaret müşavirlikleri atamalarını eleştirdi. Önceki dönemlerde yurt dışındaki ticaret müşavirliklerinin biraz tuhaf ve dengesiz bir şekilde oluşturulduğunu belirten Zeybekci, "Miami'de ticaret ataşeliğimiz var. Soruyorum size oradaki müşavirimiz ne yapar? ABD'de 10 tane, Almanya'da 9 tane müşavirliğimiz vardı. Bunların sayılarını indirdik. En çok ihracat pazarımızın olduğu yerlerde, mesela Irak'ta 1-2 müşavirimiz var. Ortalık durulduktan sonra Irak başta olmak üzere potansiyeli yüksek yerlerde müşavir sayısını artıracağız. Ama bugüne kadar bu müşavirlikler biraz ödül gibi dağıtılmış. Bunu düzeltmek gerekiyor. Örneğin İran. Müthiş bir potansiyelimiz var. Ticaret müşaviri dediğiniz bulunduğu ülkedeki ticaret bakanından dışişleri bakanına kadar, işadamlarına kadar herkesi tanımalı. Biz yeni dönemde İran'ı elek gibi eleyeceğiz. Türki Cumhuriyetlerde, Balkanlar'da, Ortadoğu'da gerçek ihracat potansiyelini ortaya çıkaracağız. 'En' yerlerde Bakanlık olarak ticaret müşavirliklerimiz olmalı" dedi.

'İhracat desteği 1.5 milyar dolara çıksın'

Zeybekci, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun yaklaşık yarısının yaş sebze ve meyve ihracatını desteklemek için kullanıldığını belirtirken, "Zaten 950 milyon TL'lik bir fon. Yarısını yaş sebze ve meyveye vermek diğer ihracatçılara biraz haksızlık oluyor. Bunun için biz bu desteği gelecek yıl Tarım Bakanlığı'na devredeceğiz. İhracatçıyı destekleme fonunun ise 1.5 milyar dolara çıkarılmasını istiyoruz. Bunun için de kaynak yaratma çalışmalarına başladık" diye konuştu