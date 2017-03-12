Ekonomi Bakanı Zeybekci: Hollanda'ya ekonomik yaptırım uygulayacak noktada değiliz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda ile yaşanan krizin ardından bu ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Zeybekci, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile Denizli'deki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Zeybekci, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılanlara ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Yani atılan adımı demokratik olarak veyahut da atılan adımı insani olarak, dış ilişkiler ve diplomatik olarak kabul etmek mümkün değil. Ama birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum, bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek."

Bakan Zeybekci, bir Türk bakanın böyle bir muameleye tabi tutulmasını asla kabul etmediğini ama böylesi durumda 'fitne zamanı atla gidenler attan insin, koşanlar yürüsün, yürüyenler dursun, duranlar otursun' hadisindeki anlayışla hareket etmek gerektiğine işaret etti.

Bakan, Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bugün benim karşıtım olan Hollandalı bakanla bir telefon görüşmesi yapacağım. Kendilerinden beklentim var çünkü. Bir bayan bakanın gidip orada bakanımızın yanında yer almasını kendisiyle görüşeceğim. Bunu kabul edemiyoruz. Gereği de Türk devleti tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Hollanda'ya mukabele şeklinde yaptırılacaktır… Türkiye-AB ilişkilerinde, negatif ortamda onların istediğini yapmadan, Almanya ile Hollanda ile ikili ilişkilerimizde dikkatli bir süreci de koruyarak bunları yapacağız, gereğini sonuna kadar yapacağız."