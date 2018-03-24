Ekonomi Bakanı Zeybekci: Dolardaki hareketlilik ekonomimizi etkilemez

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde dolarda yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleriyle ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak tekrar olması gereken yere doğru dönecektir" dedi.

Zeybekci, Denizli'de katıldığı sivil toplum kuruluşlarının toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci, dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili, gerek kamu gerekse özel sektörde kısa vadeli döviz anlamında mükellefiyetleri yerine getirmekle ilgili sorun bulunmadığını söyledi.

"Niye böyle bir şey oluyor?"

Gerek Merkez Bankası rezervlerine gerek döviz tevdiyat hesaplarına gerekse özel sektör kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışındaki imkan ve kaynaklarına bakıldığında, 1 yıllık kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmenin çok üzerinde imkan ve kaynakların bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Peki niye böyle bir şey oluyor? Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Belki konumuzun dışında ama atalarımızın güzel bir sözü var, tamahkar ve sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili olurmuş. Bunun da örneklerini görüyoruz zaten. Gerek Çiftlik Bank, gerekse diğer alanlardaki kripto para sistemleriyle ilgili de maalesef böyle bir yatkınlık var. Bu, aynı psikolojiyle dövizi de spekülatif amaçla kullanma hevesi olarak önümüze ve ortaya çıkıyor.

"Mükellefiyetlerle bir sorun yok"

Cari açığın finansmanıyla ilgili de Türkiye'nin bir problemi yoktur. Peki dövizle ilgili bu hareketlilik neden oluyor? Başta da söylediğim gibi Türkiye'de bir bölümde elinde imkan ve kaynağı olanların spekülatif hareketlere yatkın olması. Bu da ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleriyle ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak tekrar olması gereken yere doğru dönecektir."

"Sahtekarlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edeceğiz"

Bakan Zeybekci, Çiftlik Bank ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın bu konulara 'tamahkar yaklaşımı var' diye meydanı boş bırakmayacak düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Bu konuda bir çalışmamız var. Gerek Hazine gerek Maliye, Gümrük ve Ticaret, Ekonomi bakanlıkları birlikte bir tedbir mekanizması ortaya koymamız lazım. Ortaya çıktığı anda müdahale edilecek şekilde, bunları kontrol altında tutabilecek şekilde bir çalışma yapmamız lazım. Zaten bir keşfini yaptık. Şu anda torba kanunda bazı düzenlemeler, ardından da Başbakanlıkta bekleyen bu hafta içinde Meclise gelmesini beklediğimiz piyasa gözetim ve denetimiyle ilgili yeni kurallar… Tüketiciyi ve tasarruf sahiplerini kandıranlarla ilgili daha zorlayıcı tedbirlerin, daha yüksek maliyetlerin olduğu, sorumlulukların en yüksek seviyeye çıktığı bir düzenlememiz var. Onun arkasından da tekrar bu şekilde tamamen kötü niyetli, sahtekarlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edebilecek kanuni düzenlemeleri derhal yapacağız."