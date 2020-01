Ekonomi Bakanı Zeybekci: Çift haneli büyüme rakamı sürpriz olmaz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin şu an itibarıyla yüzde 9,6 olduğunu söyledi. Zeybekci, "3. çeyrekte çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" dedi.

Gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, dolar kurundaki yükselişle ilgili olarak, "Kurda spekülatif bir hareket var. Önümüzdeki dönemde bu spekülatif hareketin sonlanmasını ve normalleşme sürecinin tekrar başlamasını bekliyorum. Bazı spekülasyonlara tabi olan kurda ve faizde ama özellikle kurda daha elle tutulur, itibarlı bir iyileşme mutlaka olacak. Faiz de bunu takip edecek. Kurun yüzde 1,5-2'ye yakını zaten dolar endeksinde son 2 haftada görülen yükselişten kaynaklanıyor" diye konuştu.

Zeybekci, ekonomideki büyüme tahmininin sorulması üzerine, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin şu an itibarıyla yüzde 9,6 olduğunu söyledi. "3. çeyrekte çift haneli büyüme rakamı görürsek de sürpriz olmaz" ifadesini kullanan Zeybekci, şöyle devam etti:

"4. çeyrekte de güzel bir sonuç bekliyoruz. Yıl sonu toplamda yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentimiz var. Geçen sene üçüncü çeyrek büyümesinin eksi olması nedeniyle baz etkisi de var. Yaklaşık 2-2,5 puan oradan geliyor. İhracat ve yatırımlar yine güçlü şekilde destek veriyor, ikinci sırada o var. Kapasite kullanım oranıyla üretimde güçlü bir destek var. Üçlü bu sırayla; ihracat, yatırımlar ve üretim. Tam bizim istediğimiz gibi."

"Devletten tüccar olmaz"

Dünya'nın aktardığı habere göre Zeybekci, kırmızı et ithalatıyla ilgili olarak, et ithalatı yetkisinin sadece Et ve Süt Kurumu'na verildiğine dikkati çekti. Zeybekci, "Tek cümleyle şöyle söyleyeyim; devletten tüccar olmaz. Orada piyasa şartlarını, piyasa aktörlerinin rahat ticaret yapabileceği hale getirmek lazım. Tabii ki devlet olarak bunu regüle edeceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eliyle hangi ülkeden, hangi ürünlerin, ne kadar miktarda alınacağının regülasyonu yapılmalı. Çünkü tek bir ülkeye ve pazara talebi götürdüğünüz zaman orada fiyatların bir anda zıpladığını görüyorsunuz. Onun dışında böyle müdahale anlarında piyasaya girerken ekstra maliyetler olmamalı. Bırak piyasayı, kendisi düzenler zaten onu yani devlet olarak serbest piyasaya ve özel sektöre işini öğretmeye çalışmayalım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türk bankalarına yaptırım iddiası

ABD'nin Türk bankalarına yaptırım uygulayacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine de Zeybekci, "Şu ana kadar hiçbir kurumda, toplantıda, mecrada Türkiye'ye böyle bir şey söylenmedi. Böyle bir ima dahi biz duymadık. Bu iddiaları, spekülatif bir söylem veya söylenti olarak görüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler kararı değil bunlar, ABD'nin yaptırımları. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir" diye konuştu.