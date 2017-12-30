Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin'den uzak durun

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili, \"Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. Küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olma potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursun, maceraya fazla hevesli olmasınlar\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli İl Başkanlığı\'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Zeybekci\'nın yanı sıra, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Sema Ramazanoğlu ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Zeybekci, toplantı öncesi basın mensuplarına ekonomik olarak 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılından beklentilerini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının sancılı ve terör eylemleriyle başladığını, Türkiye\'nin ekonomik büyümesi anlamında hükümet ve özel sektörle birlikte destan yazdığını, ancak ekonomik olarak istenilen sonucun tam olarak alınamadığını söyledi. 2018 yılında, 2017 yılında elde edilemeyen enflasyon ve istihdamdaki hedeflerin elde edileceğini, ihracatta tarihi rekorların her ay kırılmaya devam edeceğini söyledi.

TUNUS\'TAN ZEYTİNYAĞI İTHALİ

Tunus\'tan zeytinyağı ithal edilmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

\"Tunus\'la 2005 yılında imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması var. 1 milyar 150 milyon dolar civarında dış ticaret hacmimiz var. 900 milyon doları aşkın kısmını biz Tunus\'a satıyoruz. Tunus\'tan 200 milyon dolar civarında ithalatımız var. Tunus, bize ticaret anlaşmasının kendisini zarara uğrattığını, kendisine negatif anlamda zarar verdiği söylediğinde araştırdık, Tunus\'tan daha çok ne alabiliriz diye. Biz aynı zamanda ara malı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Tunuslu dostlarımıza gerekse fosfat ithalatında büyük destek verdik. Gerekse Türk yatırımlarının artması konusunda ve oradaki yatırımlardan üretilen ürünlerin Türkiye\'ye ithalatıyla ilgili destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye olarak Akdeniz havzasında beşinci en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Tunus ise ikinci en büyük üretici. Bizim için samimiyetimiz göstergesi olarak dahilde işleme izin belgesi yeni ihracat kaydı olmak şartıyla zeytinyağını da ithal etmeyi düşünebileceğimizi söyledik. Bu da son derece sınırlı miktarda. Türkiye\'nin toplam zeytinyağı üretim ve tüketiminin zaman zaman 280 bin tonlar seviyesine geldiği ortamda dedik ki, 3 bin tonluk rakamı alabiliriz. Eleştirilere saygımız var ama, hiç kimse bu ülkenin Ekonomi Bakanından daha fazla Türk ekonomisini düşündüğünü, üreticiyi düşündüğünü, zeytinyağı üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia etmesin. Buna en masumane cevap olarak şöyle söylüyorum; bu şekilde eleştiriler cehalettir, başka şey değildir. Biz ne söylüyorsak, tam söylediğimiz cümleye bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet sorumluğu ve millet sevdasıyla biz ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz.\"

\"VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN\'DEN UZAK DURSUN, MACERAYA HEVESLİ OLMASINLAR\"

Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin\'den uzak durmaları konusunda uyardı. Bakan Zeybekci, \"Türkiye\'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz\" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra partililerle yaptığı toplantısına basına kapalı devam etti.

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