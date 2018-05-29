Ekonomi Bakanı Zeybekçi: 24 Haziran'dan sonra dünyada ilk 10 ekonomi içerisine gireceğiz

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sçeimlerinin ardından şahlanan bir Türkiye olacağını ve Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceği vaadinde bulundu. "Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı" diyen Zeybekçi, "Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız" ifadesini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Darbe Sempozyumu'nun açılışında mkonuşan Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, şunları kaydetti:

"Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız" ifadelerini kullandı. Zeybekçi'nin açıklaması, akıllara Mehmet Şimşek 'in referandum öncesi; "evet çıkarsa milli gelir 30 bin dolar' olacak açıklamasını getirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. Kendi ayakları üzerinde durmuş, kültür coğrafyası dediğimiz Türk-İslam coğrafyasında yüzlerin dönüldüğü, ellerin ona açıldığı bir Türkiye. Onların istediği el açan bir Türkiye. Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız."

Şimşek: Evet çıkarsa milli gelir 30 bin dolara çıkar

Zeybekçi'nin açıklaması, 16 Nisan referandumu öncesi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in milli gelir vaadini akıllara getirdi. Bakan Şimşek, referandum öncesi yaptığı açıklamada evet çıkması halinde Türkiye'nin milli gelirini 30 bin dolarlara, zamanla da 60 bin dolarlara çıkaracak bir alt yapıya kavuşacağını, hayır çıkması halinde ise Türkiye'de istikrarsızlığın olabileceğini söylemişti.