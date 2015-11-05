Ekonomi Bakanı Zeybekci, 1300 TL asgari ücret için tarih açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin seçim vaatlerinden biri olan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, herhangi bir sorun çıkmaması halinde Ocak ayından itibaren 1300 lira olabileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki ilçelerde gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeleri gezen Zeybekci'nin son ziyareti Acıpayam İlçesi oldu. Acıpayam Belediyesi Toplantı Salonu'nda partililerle bir araya gelen Bakan Zeybekci, daha sonra basın mensuplarının asgari ücretle ilgili sorularını yanıtladı.



Asgari ücretin 1300 lira olmasıyla ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun net bir açıklama yaptığını belirten Bakan Zeybekci, "Başbakanımız gayet net bir şekilde asgari ücretin 1300 lira olacağı şeklinde biz söz söyledi. Bu bizim için bir taahhüt. Taahhüt haline dönüşmüş olan, bu konuda AK Parti olarak hükümet olarak da elimizden gelin yapılacaktır. Ve ilk fırsatta bununla ilgili zaten gereği olan adımlar da atılacak. Ben hiçbir sorun görmüyorum. Yani asgari ücretin 1300 lira olması ilgili bir sorun görmüyorum. Hükümet olarak bu yönde asgari ücret tespit komisyonuna tabii ki bu konu götürülecektir. Önerimiz o yönde olacaktır. Elimizden gelen her türlü gayret gösterilecektir. Aksi bir durum ben öngörmüyorum. Genel Başkanımız ve Başbakanımız son sözü söylemiştir. Ondan sonra söz söylemek bize yakışmaz bize düşen gerekeni yapmaktır. İnşallah gereği yapılacaktır. Başbakanımız net konuştu. Ocak ayından itibaren teknik olarak bir anayasal ve hukuki bir sıkıntısı yoksa ocak ayı diye tahmin ediyoruz. 1 Ocak diye tahmin ediyoruz" dedi.



Asgari ücretin 1300 liraya yükselmesinin işverenlere etkisine de değinen Zeybekci, "Bu asgari ücretle ilgili bazı sektörler, küçük ölçekli kuruluşlarda ve KOBİ'lerde eğer bir mağduriyet ve sıkıntı varsa, maliyetleri artıcı bir unsur varsa, rekabetimizi Türkiye olarak kısıtlayan bir ekstra yük getiriyorsa, hükümet olarak bununla ilgili çalışmalar zaten yapılıyor. O anlamda iş adamlarına ve iş dünyasına da gereği yapılacaktır" diye konuştu.