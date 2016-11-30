Ekonomi Bakanı: Yangın merdiveni ihmali varsa, bu taammüden adam öldürmektir!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adana'da 10'u öğrenci, 1'i eğitmen ve 1'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt faciasıyla ilgili olarak "Orada bir yangın merdiveni ihmali varsa, bu taammüden adam öldürmekten başka bir şey değildir" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis toplantısı konuşmasına Adana'daki yangınla başladı. Zeybekci konuşmasını şöyle konuştu:

“Kaza mı, ihmal mi yoksa bir cinayet mi olduğu ayrıca araştırılması gereken olayda hayatını kaybeden çocuklara ve refakatçilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Ders olsun, ders alalım, sorumlular cezalandırılsın ama böyle şeylerin olmaması lazım. Orada bir yangın merdiveni ihmali varsa, bu taammüden adam öldürmekten başka bir şey değildir. Bu şekilde, bu gözle görülmesi lazım"