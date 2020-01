Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş: İthal ete izin verebiliriz

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, et fiyatlarını biraz daha disipline edebilmek, tüketicinin zararlarını önleyebilmek için ithalat izni vereceklerini belirtti. Uygulamanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Şu anda sadece Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ithal etme izni bulunuyordu.

Hürriyet'in haberine göre Bakan Elitaş, İstanbul Fuarcılık AŞ ile Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) desteğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (İMOB) açılışında konuştu.

Elitaş, kırmızı et fiyatlarındaki artışın da enflasyonu etkileyen negatif unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim AB anlaşması gereğince 20 bin tona yakın bir et ithalatımız var. O konu ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Et fiyatlarını biraz daha disipline edebilmek, tüketicinin zararlarını önleyebilmek için ithal izni vereceğiz” dedi.

Bosna Hersek'ten de gelecek

Bosna Hersek’ten 6.500 ton etin piyasaya gireceğini de belirten Bakan sözlerini şöyle tamamladı: Bir de daha önceden anlaştığımız, Bosna Hersek'ten 15 bin ton taahhüt ettiğimiz bir et alımı vardı. Hemen hemen 9 bin tonunu gerçekleştirdiler. Bu sene ve önümüzdeki sene 6 bin 500 ton da oradan et ithalatı gerçekleşecek.

Ümit ediyoruz ilk 3 ay içerisinde mevsimsel etkilerin olumsuzluğunun asist edildiği bir nokta olur. TCMB, enflasyonda 2016 yılını orta nokta yüzde 7,5 olarak değerlendirmiş. İnşallah biz de Ekonomi Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız, yüzde 7,5 olması için gayret göstereceğiz.