Ekonomi Bakanı: Büyüme rakamlarını tıpış tıpış yukarıya revize edecekler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme rakamlarını aşağı doğru revize etmelerini eleştirdi. Zeybekci, "Yılın üçüncü çeyreğinde, Temmuz-Ağustos gibi göreceksiniz, tıpış tıpış o aşağıya doğru revize ettikleri büyüme rakamlarını yukarıya revize edecekler" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Oruçoğlu Termal Otel'de düzenlediği '2023 Hedeflerimiz ve Türkiye Ekonomisi' başlıklı toplantıya katıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin büyümesi ile ilgili yanlış bir tutum içinde olduklarını söyleyen Bakan Zeybekci, ''Standard & Poor's, IMF, OECD gibi kuruluşlar, Türkiye'de 2014 yılının büyüme rakamlarını aşağıya doğru revize ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak şunu söylüyorum; yılın üçüncü çeyreğinde, Temmuz-Ağustos gibi göreceksiniz, tıpış tıpış o aşağıya doğru revize ettikleri büyüme rakamlarını yukarıya revize edecekler. Allah ömür verirse biz buradayız. Yaşarsak da göreceğiz. Onlar mı biliyor memleketin ekonomisini, yoksa biz mi biliyoruz?" dedi.



'Türkiye o günlere dönmeyecek'



Eskiden Türkiye'de IMF temsilcilerinin dediklerinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Zeybekci, AK Parti hükümeti döneminde bu durumun yaşanmadığını belirtti.

Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortalığın birbirine girdiği dönemde, yani 17 Aralık'la başlayan süreçte biz dedik ki; panik yapmayın. Türkiye'de kriz çıkaramazlar. Hani o Anayasa kitapçığı atıldığında yüzde 7 bin gecelik faiz gören Türkiye değil Türkiye. Türkiye, IMF'nin bir masa şefi vardı; Carlo Cottarelli. Ayda bir kere gelirdi. Gelir, hükümeti denetlerdi. Gelirdi, aslanlar gibi başbakan yardımcılarımızı denetler, Bakanlar Kurulu'nu denetlerdi. Cottarelli yapamadı. O zaman Dünya Bankası devreye girdi. ‘Biz size Ekonomi Bakanı gönderelim' dedi. Türkiye'ye Ekonomi Bakanı geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcıları kalemle 10 rakamı bile yazamazlardı. O karar verirdi her şeye. Türkiye, asla ve asla o günlere dönmeyecek. Bu millet, bu tiyatronun, bu filmin, bu dünyanın aktörü haline geldi. Türkiye'nin ihracat yapmadığı ülke kalmadı."



'Yönetici değil, hizmetkar'



Yöneticilerin yöneten değil, hizmet eden anlayışına sahip olduğunu aktaran Bakan Nihat Zeybekci, "Bizler geçici süre ile emanetçiyiz. Sonra bırakıp gideceğiz. Ama gözümüz arkada gitmeyeceğiz. Allah bize sağlık verdi, mevki verdi, biz bunu hakkıyla ödedik diyeceğiz. Gece-gündüz 24 saat ilkesiyle çalışıyoruz. Devletin memuru, devletin arabası, devletin binası devletin cebindendi, böyle biliyorduk. Bu anlayış bizimle değişti. Yöneten, idareciler değil hizmetkar bakan, hizmetkar Başbakan, hizmetkar Cumhurbaşkanı. Allah'a şükürler olsun bu millet bunlara kavuştu" diye konuştu.



'Afyon koşarak büyüyor'



Konuşmasında Afyonkarahisar'ın durumunu da değerlendiren Bakan Zeybekci, "Afyonkarahisar, sağlık ve termal turizmin merkezi olacak. 81 il içinde belki de en çok büyüyen il, Afyonkarahisar olacak. Siz, sanayici ve işadamları olarak Afyonkarahisar'ın bu koşuşuna yetişmeye çalışın" dedi.



Sanayici ve işadamları katıldı



Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ile sanayiciler ve işadamları katıldı.