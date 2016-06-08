Ekonomi Bakanı: Bakanlar Kurulu'nda gerekirse kişiye özel kararlarımız olacak!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlık Toplantı Salonu'nda kabul etti. Zamanın artık laf üstüne laf koyma değil, taş üstüne taş koyma zamanı olduğunu ifade eden Zeybekci, reel sektörle istişare ederek ne gerekiyorsa onun yapıldığını söyledi. Zeybekci, "Yeni dönemde şunu göreceksiniz, 'Biz bir konfeksiyon tarzı 42 beden veya 54 beden diktik, herkes giysin' değil, adamına göre, herkese uygun ceket diker gibi tedbirler alacağız. Şunu göreceksiniz bir tek firmanın tek bir yatırımı için gerekirse, ki bunu yapacağız, Bakanlar Kurulu kararı çıkacak. Tek bir A firmasının falanca yerdeki yatırımı için ne gerekiyorsa bunları sağlayacak olan, gerekirse kişiye özel kararlarımız olacak." diye konuştu. Bakan Zeybekci, ihracat teşviklerinde, yatırım teşvikleriyle ilgili çok önemli dokunuşlar görüleceğini belirterek, bunları istişare ederek gerçekleştireceklerini ifade etti.

"Faiz, bu ülkede düşecek"

Faizlerdeki düşüşün yansımalarının gerek tüketici gerek konut, ticari yatırım kredilerinde gelecek aydan itibaren etkin şekilde görüleceğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına takılıp kaldığını söyledi. Bugün ihracatın yüzde 45'ini AB'ye yapan, doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 71'ini AB'den alan, Gümrük Birliğine ekonomik anlamda entegre olan bir Türkiye'den bahsedildiğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Fed bunu yaparken Avrupa Birliği Merkez Bankası tam tersini yapıyor. Faizleri aşağı çekiyor, eksi faizde ve her ay 80 milyar avro piyasaya likidite sürüyor. 2017 sonuna kadar bunu devam ettireceğini söylüyor, beklentiler öyle. Fed'in o beklentilerinden negatif anlamda, evet, dünyadaki başka ülkelerde etkilenebilir, Türkiye de etkilenebilir ama Avrupa Merkez Bankasının kararlarından Türkiye daha fazla etkilenecektir. Onun için endişeye gerek yoktur. Faiz, bu ülkede düşecektir. Kamu borçlanmasına baktığımız zaman da 'Türkiye'de faizin düşmemesi ile ilgili Türkiye'nin zaafları çok olur. Türkiye'nin eksikleri çok olur. Çok cesur hareketler yapamaz Türkiye. Onun için ne yapalım piyasada faizle ilgili gerektiğinde tefeci faizine bile olsa razı olmak zorunda kalır.' Asla böyle bir durumumuz yok. İnşallah önümüzdeki dönemde faizle ilgili pozitif beklentilerimiz devam edecek ve desteğimiz de bu yönde devam edecek."

"Birinci önceliğimiz olmamalıydı"

Vize serbestisiyle ilgili de konuşan Zeybekçi, “AB ile göçmen krizi sebebiyle ortaya çıkan Geri Kabul Anlaşmasında vize serbestisi bizim için o kadar gerekli miydi değil miydi? Ekonomi Bakanı olarak vize bizim birinci önceliğimiz olmaması gerekiyordu" dedi

“Özellikle konut faizleri düşmeli”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci de 65. Hükümetin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Zeybekci'yi yeniden bakan olarak görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul'daki terör saldırısını kınadıklarını ifade eden Bezci, "Allah bir daha göstermesin, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Türkiye'de faizlerin düşmesinin önemine işaret eden Bezci, "Özellikle konut faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi lazım ki piyasalar hareketlensin, iç piyasalar şu anda biraz durgun vaziyette, faiz düşerse piyasalar hareketlenir." değerlendirmesini yaptı. Bezci, yurt dışında fuar düzenleyen oda olmak istediklerini vurgulayarak, fuar düzenleme yetkisinin sadece İstanbul Ticaret Odası'nda olduğunu hatırlattı. Fuar düzenlemek için altyapılarının müsait olduğunu anlatan Bezci, "Bunu düzenleyebilecek, kongre ve fuar merkezimiz var. Daha önce Ekonomi Bakanlığına müracaat ettik, ancak bu yetkiyi alamadık, bu yetkiyi bize verirseniz, Ankara'nın turizmine katkıda bulunmak için fuarlar yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. ATO Meclis Başkanı Nurettin Gürgür ise terör saldırılarının Türkiye'nin hem iç ve dış güvenlik anlamında, hem de dolaylı olarak ekonomik sorunla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini, bu olayların ticareti de olumsuz etkilediğini söyledi.

AB ile Geri Kabul anlaşması bağlamında vize meselesinin öne çıkarılmasının bir tercih olduğunu dile getiren Gürgün, Gümrük Birliği'nin revize edilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.