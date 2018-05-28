Ekonomi Bakanı: 24 Haziran'dan sonra dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi, dünyada ilk üçte olacağına işaret ederek "Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Darbe Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Adnan Menderes idam edildikten sonra milletin hafızasında "Neden sokağa çıkmadık, neden sahip çıkmadık milletin adamına" diye olayın yer ettiğini söyledi. Zeybekci, "Rahmetli Adnan Menderes'e karşı yaşanan o mahcubiyet, o pişmanlık, milletin 15 Temmuz'un karşısına çelik gibi çıkmasına sebep oldu. Rahmetli Menderes geceyse 15 Temmuz bir sabahtır." diye konuştu.

Türkiye'nin kısa vadeli borçlarının tamamının 190 milyar dolar, Merkez Bankası net rezervinin ve döviz tevdiat hesaplarındaki varlıklarının ise 240 milyar dolar olduğuna işaret eden Zeybekci, "İş dünyasının temsilcileri aramızda. Allah aşkına soruyorum, bu şirket tefeciye düşer mi, böyle bir şirketiniz olsa tefeciye düşer mi?" diye sordu.

Zeybekci, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğüne işaret ederek, "20 aydan beri sanki o hain darbecilere ders olsun diyen ihracatçılar destanı var. Geçen sene bugünlerde 145 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı şimdi 162,5 milyar dolar, yıl sonunda 173 milyar dolara gelecek. Türkiye bir yılda 1 milyon 360 bin vatandaşına istihdam yaratmış, işsizlik rakamlarını 2 puan aşağıya çekmiş, bütçe açığını yüzde 1,5 ile Avrupa'nın en iyisi olarak tutmuş, ihracatta artış devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Onların istediği el açan bir Türkiye"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamının haziranda açıklanacağını hatırlattı. Türkiye'nin yine dünyada ilk üçte olacağına işaret eden Zeybekci, "Türkiye'yi ekonomik anlamda operasyona tabi tutmaya çalışıyorlar, yok öyle bir şey. Asla müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz, 24 Haziran'dan sonra şahlanan bir Türkiye olacak. Kendi ayakları üzerinde durmuş, kültür coğrafyası dediğimiz Türk-İslam coğrafyasında yüzlerin dönüldüğü, ellerin ona açıldığı bir Türkiye. Onların istediği el açan bir Türkiye. Memur maaşlarını her ay gelen IMF dilimleriyle ödeyen bir Türkiye vardı. Biz güçlü olacağız, biz dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 3 içinde olacağız." şeklinde konuştu.

"Bu millet gereken cevabı verecektir"

Toplantı sonrası gazetecilerin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs ile ilgili paylaşımını sorması üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'ün adını bu şekilde kirletiyorsa, Gazi Mustafa Kemal'in adını bu şekilde suistimal ve istismar etmeye kalkıştıysa, yani cüret ettiyse, yani 27 Mayıs'ı haklı gösteren ve onu destekleyen bir yaklaşım içinde bulunduysa, bununla ilgili kurumların, medyanın, Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının bunlara hadlerini bildireceklerine inanıyorum. Böyle bir şey yaptılarsa bu millet gereken cevabı verecektir. Milletin bu cevabı verebilmesi için de milletimize bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumlarımıza önemli iş düşüyor."