Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası etkinlik programı açıklandı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere çağrı yaptı.

Artvin Hopa’da 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın kentte düzenleyeceği miting öncesi yapılan HES karşıtı eyleme polis saldırısı sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu ve 31 Mayıs 2013’te başlayan Gezi direnişi nedeniyle 31 Mayıs-5 Haziran haftası, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası olarak ilan edildi.

31 Mayıs’ta başlayan Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sona eriyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Dünya Çevre Günü’nün hiçbir zaman kutlanacak bir gün olamadığını vurgulayarak Çevre Günü’nün mücadele günü olduğuna dikkat çekti.

TMMOB'nin yayımladığı çağrı metninde şu ifadelere yer verildi;

"31 Mayıs-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele haftası; 31 Mayıs 2011’de HES karşıtı mücadelede kaybettiğimiz Metin Lokumcu’nun ve yine 31 Mayıs 2013’te Gezi Parkı için direnenlerin bizlere ilham vermesiyle isim bulmuş haftadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ise bizler için hiçbir zaman kutlanacak bir gün olmamış, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz ve mücadeleye çağrı yaptığımız gün olmuştur.

"Bizler her yıl bu hafta vasıtası ile kamuoyunu ekoloji sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve birlikte mücadele etmenin dinamiklerini yakalamak için Odalarımızda, parklarda, sokaklardayız.

"Artvin Cerattepe’de 1700 rakımda madene karşı direnenlerin, Yeşil Yol’a karşı yaylalarında mücadele veren Rabia anaların, Kuzey ormanlarını savunanların, rantsal dönüşüme karşı yaşam alanlarına sahip çıkanların; termik, hidroelektrik, nükleer santrallere karşı ‘esas olan yaşamdır’ diyenlerin haftası Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası başlıyor.

"Doğadan yana, emekle örülmüş başka bir dünya mümkün! Sizleri bu başka dünyanın harcını karmaya çağırıyoruz!"

Gezi Parkı buluşması

“Bizler her yıl bu hafta vasıtası ile kamuoyunu ekoloji sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve birlikte mücadele etmenin dinamiklerini yakalamak için odalarımızda, parklarda, sokaklardayız” diyen Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, herkesi Taksim Dayanışması’nın yarın 19.00’da Gezi Parkı’nda düzenleyeceği buluşmaya katılmaya çağırdı.

Hafta boyunca düzenlenecek diğer etkinlikler ise şöyle;

* 1 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde “Gözyaşı Yolu” belgesel gösterimi ve Yönetmen Engin Türkyılmaz ile söyleşi,

* 2 Haziran Perşembe günü İstanbul Modern’de saat 18.30’da Sergi Gezisi: “Yok Olmadan”,

* 3 Haziran Cuma günü Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde saat 19.00’da “Kentsel Dönüşen İstanbul’dan Geriye Kalan” paneli,

* 4 Haziran Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde saat 15.00’te “Medya ve Ekoloji Mücadelesi” paneli

* 5 Haziran Pazar günü saat 12.30’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda basın açıklaması.