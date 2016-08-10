Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Demirtaş'ın 'Gülen' iddiasına yanıt

Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kendisine yönelik olarak yaptğı Fethullah Gülen göndermesine, "Adaylığım karanlık güçlerin bir eseri olarak gösterilmeye çalışılıyor. CHP ve MHP genel başkanlarının neticesinde adaylığım gündeme gelmiştir. Bunun dışında üçüncü bir tarafın olması bahis konusu olmamıştır." sözleriyle yanıtladı.

Selahattin Demirtaş'ın HDP Grup toplantısında yaptığı "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adayını kim önerdi? Çıkın açıklayın. Bir gece aniden rüyanıza mı geldi yoksa" sözlerine, Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi.

İhsanoğlu, adaylığının şeffaf bir süreçte oluştuğunu belirterek, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığımla ilgili iddialar ortaya atılıyor. Kamuoyunun bildiği ve gözü önünde cereyan eden gelişmeler, beyhude bir şekilde karanlık güçlerin bir eseri olarak gösterilmeye çalışılıyor. 2014 yılının mayıs ayında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin TBMM’de gazetecilere Cumhurbaşkanlığı için “Çatı Aday” formülünü açıklaması ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren bütün kamuoyunun gözü önünde bütün teferruatı ile şeffaf bir şekilde cereyan eden adaylık ve seçim süreci hiç kimsenin meçhulü değildir.

Benim Cumhurbaşkanı adayı gösterilmem fikri MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun vardığı ittifak neticesinde gelişmiştir. Sayın Bahçeli’nin amacı Türkiye’de toplumsal mutabakatı, sağ ve sol oyları günlük siyaset üstü bir şahsiyet üzerinde toplamaktı. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da benzer bir düşünceye sahip olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı için ortak aday gösterilmesi söz konusu oluşmuştur. İki Genel Başkanın yaptığı temaslar neticesinde adaylığım gündeme gelmiştir. Bunun dışında üçüncü bir tarafın olması bahis konusu olmamıştır.

Kamuoyunun gözü önünde olan biten, başlayan ve sona eren hadiselerin güncellenip yeniden ortaya konması tutarsızlığın bir eseridir. Dolayısıyla bu iddialar mesnetsiz kalmaya mahkumdur.

Ülkemiz kanlı bir darbe girişiminin yarattığı sıkıntılar içindeyken ortaya çıkan milli mutabakattan huzursuz olanların ekmeye çalıştıkları nifak tohumlarının yeşermeyeceği milletin feraseti ve sağlam durmasıyla kendini gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile varmaya çalıştığımız milli mutabakat anlayışı Pazar günü Yenikapı’da yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile milyonlarca kişinin katılarak verdiği milli birlik ve beraberlik mesajıyla kendini bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu mesnetsiz tartışmaların bir an evvel terk edilmesini temenni ederim.

Son günlerde yapılan mesnetsiz iddialar ve temelsiz suçlamaların hedefinde adımı karıştırmak isteyenlerin bu manasız gayretlerinin dedikodularının ötesinde bir delili bulunmamaktadır.

Saygılarımla.

Ekmeleddin İHSANOĞLU

MHP İstanbul Milletvekili."