Ekmekten sonra süte de yüzde 18 zam

Ankara'da 27 Temmuz'da toplanan Ulusal Süt Konseyi, çiğ süte yüzde 18 zam kararı aldığını açıkladı. Kararın ardından litresi 1.53 olan sütün fiyatı 1.80 TL’ye yükseldi. Üreticiler ise enflasyon karşısında dayanamdıklarını söyleyerek fiyatın 2 TL'ye çıkarılmasını talep etti.

Sendika.org'un haberine göre, enflasyonda halkın temel gıda ihtiyaçlarına yapılan zamların ciddi oranlarda artması ile ekmeğe yüzde 15 oranında zam yapılmasının ardından bir zam kararı da süt için alındı.

Ankara’da 27 Temmuz'da toplanan Ulusal Süt Konseyi toplantısından çiğ süt fiyatına yüzde 18 oranında zam yapılması kararı çıktı. Böylece litresi 1.53 TL olan çiğ süt fiyatı, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1.80 TL’ye yükseldi.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Çolakoğlu, marketlerdeki süte üç senedir zam yapıldığını fakat üreticinin sattığı süte zam gelmediğini belirtirken, masraflarının çok arttığını, yüksek enflasyon karşısında daha fazla dayanamadıklarını söyledi.

Çolakoğlu, esas taleplerinin zammın yüzde 33 oranında olduğunu ve çiğ sütün litre fiyatının 2 TL’ye yükselmesi gerektiğini de savundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise süt fiyatlarının 2 TL civarında olması gerektiğini söyledi.