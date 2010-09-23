Ekmekteki tuz miktarı azaltılacak

T24- Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Arif Kapuağası, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı çalışma ile ekmekte tuz oranının düşürüleceğini söyledi. Kapuağası, "Ekmekten aldığımız tuz miktarı günlük 12 miligram. Bunun aşağı çekilmesi gerekiyor" dedi.



27'nci Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon ve 20'nci Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de başladı.



26 Eylül'e kadar devam edecek kongrenin bilimsel programı içinde 15 konuşmacıyla 8 panel, 12 konuşmacının katılacağı 8 konferans, 3 uydu sempozyumu ve geleneksel Böbrek Kayıt Sistemi oturumları gerçekleştirilecek.



Bu arada, Kongre Başkanı Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Sağlık Bakanlığı Tedavi Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Rafi Kapuağası, Prof. Dr. Tugay Arınsoy, Prof. Dr. Taner Çamsarı, Prof. Dr. Kenan Ateş, Prof. Dr. Cengiz Utaş, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Bülent Atun, Prof. Dr. Kamil Serdengeçti ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Tevfik Ecder de, Türkiye'de günde kişi başı 18 gram tuz tüketildiğini belirtti.



Günlük önerilen tuz miktarının 6 gramın altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ecder, "Biz önerilenin üç katı tuz tüketiyoruz. Kendisinde hipertansiyon olduğu bilinen ve tuzsuz yediğini söyleyen bir kişinin günlük tuz tüketimi 16 gram" dedi.



Tuz tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ecder, şöyle devam etti: "Bazı ülkelerde tuza yönelik tedbirler alınıyor. Ekmeğin içine atılacak tuz miktarının azaltılması en büyük adım olacaktır. Bir ekmeğin içinde 5-6 gram tuz var. Günlük alınan 18 gramlık tuzun 11-12 gramı sadece ekmekten alınıyor. Ekmekteki tuz miktarı azaltılırsa büyük bir adım atılmış olur. Damak zevki zamanla değişebilir, eğer tuzsuz yemeye alışırsak damak zevkimiz o yönde değişebilir. Bu tür önlemler milyonlarca kişinin kalp damar hastalığını önleyecek ve geciktirecek toplum sağlığını iyileştirecektir."



Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Arif Kapuağası, böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz giderlerinin ekonomiye 25 bin dolarlık maliyet getirdiğini vurgulayarak, organ nakli yapılan hastanın maliyetinin daha düşük ve yaşam standardının daha yüksek olduğunu kaydetti.



Böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden birinin tuz olduğunu belirten Kapuağası, şunları söyledi: "Bakanlığımız ekmekte tuz oranını düşürmek için çalışma yürütüyor. Bakanımızın talimatı ile halk ekmek ve ekmek üreticileriyle tuz oranının düşürülmesi konusunda görüşülüyor. Türk toplumu olarak ekmeği çok tüketiyoruz. Ekmekten aldığımız tuz miktarı günlük 12 miligram. Bunun aşağı çekilmesi gerekiyor. Sadece ekmekte değil, cips gibi tuz içeren diğer gıda ürünlerinde de tuz kısıtlamasına gidilebilir. Buna ilişkin çalışmalar yapılıyor. Günlük tükettiğimiz ekmekten tuz ihtiyacımızı karşıladığımız bir durum var, bunun azaltılması için yakında büyük adımlar atılacak ve bunlar kamuoyuna duyurulacaktır. Yakında bu çalışmalarımız meyvesini verir."



