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Yaşam

Ekmekte yeni dönem başladı

Raflarda eski ekmekler yerini, tuz oranı ve gramajı düşük, kepek oranı yüksek ekmeklere bıraktı

01 Temmuz 2012 21:59

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Yönetmeliği' 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik, yüzde 1.8 olan tuz oranı yüzde 1,5'a indirdi. 300 gramlık ekmekler ise 250 gramlık kepek oranı artırılmış, tokluk hissi veren ekmeklere dönüştü. Ekmekteki kepek oranı en az yüzde 0,65 ve en çok yüzde 1,1 olacak. Tam buğday ekmeğinde ise kepek miktarı en az yüzde 1,2 ve en çok da 2,9 şeklinde üretilecek.

 

Ekmek ambalaja girdi

 

Yönetmelik, ekmeğin satış şeklini ve yerlerini de düzenledi. Buna göre, ekmek satışı yapan yerler buğday, çavdar, yulaf ve tam tahıllı ekmek çeşitlerini de bulunduracak. Kepekli ekmek, tam buğday, unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri hariç diğer ekmek çeşitleri ambalajlı olarak satılacak. Ambalajsız piyasaya sunulan ürünler, pazar, manav ya da kasaplarda satılamayacak.

Ekmek üretiminde kullanılan 'tip1' unu yerine 'tip2' adı verilen kepek oranı yüksek un kullanımı ile ekmek tüketiminin de düşmesi bekleniyor. Tokluk hissi veren kepeğin, kişi başı günlük ekmek tüketimini 400 gramdan 50 grama kadar düşürmesi bekleniyor. Ekmek fiyatlarında herhangi bir artış olmayacak. Ekmek üretim şartlarına uymayanları ise ağır cezalar bekliyor. Kurallara uymayan üreticilere 11 bin 850 lira ceza uygulanacak.

 

Fırıncılar bilgilendiriliyor

 

Yeni yönetmelik konusunda Türkiye'nin bütün illerinde üreticiler bilgilendirildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Bursa'da da Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri brifingler verdi. Bursa'da Sanayi ve Ticaret Odası ile Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası üyesi toplam 35 fırıncıya yeni yönetmelik anlatıldı.

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