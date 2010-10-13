-EKMEK ZAMMI YARGIYA GİDİYOR MERSİN (A.A) - 13.10.2010 - Merkezi Mersin'de bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, bugün açıklanan ekmeğe zam kararını, yargıya taşıyacaklarını bildirdi. Göktaş, yazılı açıklamasında, geçmişte ekmeğe zam yapılmayacağı şeklinde açıklamaların gündeme geldiğini, bu nedenle Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı almasına anlam veremediklerini belirtti. Halkın geçim sıkıntısı çektiğini savunan Göktaş, şunları kaydetti: ''Ülkede enflasyon oranı belli. Unun ve ekmekteki girdilerin fiyatı belli. Yapılan, doğru ve yerinde bir zam değildir. Değişik katkı maddeleri ile süslenen ekmekler vitrinlerde. Biz halk sağlığının hiçe sayıldığını söyleyip, bu katkı maddeleri ile savaşırken, şimdi zam haberi ile irkildik. Kimsenin tüketicinin sırtına binmeye hakkı yok. Tüketici haksız oluşan zamlar yüzünden oldukça büyük maddi kayıp içindedir. Bu maddi kayıplar içine birde ekmek zammını koydurmayacağız. Zammı yargıya taşıyacağız ve bu işe göz yuman ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.''