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Ekonomi

Ekmek zammı geri çekiliyor

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'te geçen hafta can kayıplarının olduğu ve günlerce süren gösterilere neden olan ekmek fiyatlarındaki artış, hükümet tarafından geri

07 Eylül 2010 03:00

T24- Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'te geçen hafta can kayıplarının olduğu ve günlerce süren gösterilere neden olan ekmek fiyatlarındaki artış, hükümet tarafından geri çekiliyor.


Planlama Bakanı Aiuba Cuereneia, bakanlar kurulu toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü yürürlüğe giren ekmek fiyatlarındaki yüzde 20 oranındaki artışın geri çekileceğini bildirdi. Bakan, ayrıca üst düzey hükümet yetkililerinin maaşlarındaki artışın da askıya alındığını kaydetti.


Başkent Maputo'da geçen haftaki kana bulanan protesto gösterilerinde 13 kişi ölmüştü. Mozambik hükümeti, çoğu ithal edilmek zorunda olunan gıda fiyatlarını düşük tutmanın güç olduğunu söylüyor. Mozambik'te ülkenin ihtiyacı olan buğdayın sadece yüzde 30'u yetişiyor.

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