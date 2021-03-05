Ekmek, yumurta ve sigarada veresiye dönemi; İstanbul'da bakkalların yüzde 71'i veresiye defter tutuyor

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi'nin"İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması” sonuçlarına göre bakkalların %71,1’i veresiye defteri tutuyor. Veresiye alınan ürünlerin başında da ekmek, yumurta ve sigara geliyor.

Araştırma kapsamında İstanbul’da 39 ilçeden 402 mahalle bakkalı ile görüşme yapıldı. Araştırma İstanbul'daki bakkalların pandemiden nasıl etkilendiğini ve veresiye alışveriş pratiklerini ortaya koydu.

Araştırmaya göre zincir market şube sayılarındaki %100’ün üzerindeki artış ile beraber bakkallar ekonomik olarak zorluk yaşamaya başladı. Son on yıla Türkiye geneline bakıldığında faaliyet gösteren bakkalların sayısı %30’un üzerinde azaldı. İstanbul’da ise 20 bin civarında bakkalın faaliyetlerine devam ettiği gözlendi.

Veresiye alışveriş yapan kişi sayısı %32,2 arttı. Bakkallara pandemi öncesi dönemde aylık

ortalama veresiye alışveriş yapan kişi sayısı sorulduğunda bir bakkaldan ortalama 24 kişinin veresiye alışveriş yaptığı belirlenirken pandemi sürecinde veresiye alışveriş yapan kişi sayısının %32,2 artarak

31 kişiye yükseldiği belirlendi.

Veresiye talebinin en yüksek olduğu ürünler ekmek, yumurta ve sigara oldu. Bakkallara yöneltilen “Veresiye taleplerini düşündüğünüz zaman, en sık veresiye yazdırılan ürünü söyler misiniz?” sorusuna

verilen yanıtlarda ekmek ilk sırada yer alırken yumurta ikinci, sigara ise üçüncü sırada yer aldı.

Veresiye alışverişin en çok yapıldığı bu üç ürünü ise sırasıyla; peynir, yağ, çay, bakliyat, süt, şeker ve yoğurt takip etti.

Bakkalların %84,4’ü, pandemi ile birlikte satış hacimlerini önemli ölçüde artıran online alışveriş siteleri ve eve ürün tedarik eden internet girişimlerinin yaygınlaşmasından dolayı zorluklar yaşadığını belirtti.