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Ekonomi

EKMEK VE SİMİTE ZAM İDDİASI ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2010 16:12

-EKMEK VE SİMİTE ZAM İDDİASI ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, çiftçinin TMO'ya 50 kuruşa verdiği buğdayın un tüccarının elinde olduğunu belirterek, Ramazan ayının ardından ekmek ve simit fiyatlarına zam yapılacağını iddia etti. Yetkin, Ankara İçkale Otel'de düzenlediği basın toplantısında, TZD'nin ''2010 yılı ekmek raporu''nu açıkladı. Türkiye'de her yıl 12 milyon ton civarında ekmek üretildiğini belirten Yetkin, yoksul bölgelerde ekmek tüketiminin arttığını, insanların karnını ekmek ile doyuracak noktaya geldiğini söyledi. Ramazan ayının ardından ekmek ve simite zam yapılacağını iddia eden Yetkin, zammın gerekçesi olarak su, mazot ve doğalgaz giderlerini gösterdi. Yetkin, küçük fırınların artan girdilerden büyük fırınlara göre daha fazla etkilendiğini belirterek, fırınlara verilen elektrik, doğalgaz ve mazot fiyatlarında sübvansiyona gidilmesini önerdi. Buğday fiyatlarının artmasıyla özel sektöre ithalat izni verildiğini hatırlatan TZD Başkanı Yetkin, çiftçinin TMO'ya 50 kuruşa verdiği buğdayın un tüccarının elinde olduğunu, Ramazan ayından sonra ekmek ve simit fiyatlarına zam yapılacağını öne sürdü.

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