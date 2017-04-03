"Ekmek ve Gül" artık internette

Ekmek ve Gül haber sitesi, bugün yayına başladı.

bianet'te yer alan habere göre, 2008’de bir televizyon programı olarak yayın hayatına başlayan Ekmek ve Gül, Hayatın Sesi TV’nin Eylül 2016’da OHAL kapsamında kapatılmasıyla sonlanmış, 60’ın üzerinde kadın örgütü bir basın açıklamasıyla "Biz kadınların sesini kısmanıza izin vermeyeceğiz. Ekmek ve Gül karartılamaz” demişti.

Şimdi ise “Bugün nerede kadınlar sokağa çıksa, nerede kadınlar bir şeyi değiştirmek için bir araya gelse, nerede kadınların gündemine giren bir mesele olsa, nerede kadınların üstünden bir mesele tartışılsa Ekmek ve Gül oradadır. Halen oradadır. Televizyonu kapatılsa bile oradadır. Çünkü Ekmek ve Gül bizzat o kadınların kendisidir” diyen Ekmek ve Gül ekibi, programı internete taşıdı.

EkmekVeGul.net, televizyonculuk ruhunu da geride bırakmadı. Şimdi cep telefonunu eline alan kadınlar, Ekmek ve Gül’e bağlanıyor, kendi programını yapıyor.

Ekmek ve Gül’den Sevda Karaca, “İki gündür kadınlar hayatlarında ilk defa duydukları uygulamaları telefonlarına indirip, kurcalayıp, burada kurduğumuz rejiyle bağlantıya geçip yayın yapıyorlar. Bu, hafta boyunca devam edecek. Sunucu da kendileri, konuk da kendileri…” diyor.

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