Ekmek üreticileri Başkanı Kavuncu: Türkiye'de günde 12 milyon ekmek israfı var

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ekmek israfı yüzünden yılda 1.5 milyar doların çöpe gittiğini belirterek, \'\'Günlük ekmek israfı 12 milyon adet. Kapanan fırın çok; Türkiye\'de şu anda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor. Vatandaş ucuz diye gramajı noksan, nasıl üretildiği belli olmayan ekmeği almasın ve yemesin\'\' dedi. Aynı semtte birbirine yakın birçok fırın açıldığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık ise eczaneler gibi fırınlara da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri\'de düzenlenen Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu çalıştayına 40 ilden fırın ve unlu mamuller üreticileri katıldı. Genel Başkanı Murat Kavuncu ve yardımcısı Selim Açık, çalıştayda üyeleriyle sektördeki sorunları konuştu. Ekmekte oynanan oyunlara dikkat çeken Genel Başkan Kavuncu, ülke genelinde tek fiyat ve tek gramaj uygulanması gerektiğini söyledi. Kavuncu, birçok fırıncının zarar ettiğini belirterek, ülke genelinde 12 bin işyerinin kapandığını kaydetti.

\'HAKSIZ REKABET İÇİN TİCARET MAHKEMESİ\'NE GİTTİK\'

Federasyon olarak ülkedeki bütün fırıncılarla birlikte hükümetin tarım ve ekmek politikasını yakından takip ettiklerini dile getiren Kavuncu, şöyle dedi:

\"Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek\'in başkanlığında Türkiye\'de büyük bir taban fiyat uygulaması ve aynı zamanda tek ilden tarif fiyat getirmek için uğraşılıyor. Biz de bu komisyonları yakından takip ediyoruz. Türkiye\'de şu anda büyük bir haksız rekabet var. Rekabet olduğundan dolayı da şu anda ekmeği maliyetinin altında düşük fiyata satıyorlar. Bu sektörün en güçlü federasyonuyuz. Türkiye\'de 1 yıldır kamuoyundan takip ettiğiniz gibi bu işe en son hükümetimiz el attı. Biz ekmek üreticileri olarak haksız rekabeti önlemek için Ticaret Mahkemesi\'ne gittik. Mazota, benzine zam geliyor. Ekmeğin ham maddesi olan una zam geliyor. Geçen yıl ekmeğin ham maddesi unun çuvalı 52 liraydı şu anda 80 liraya çıkmış durumda. O yüzden ekmek fiyatları aynı durumda. Şu anda piyasada denge unsurunu oturtamadık.\"

Genel Başkanı Murat Kavuncu, \"Ekmek Üreticileri Federasyonumuz yapmış olduğu çalışmalarla birlikte, Türkiye\'de taban fiyat uygulamasını, inşallah kazanmış olduğumuz Ticaret Mahkemesi\'yle birlikte Türkiye\'de bütün odalarımızda aynı zamanda Ticaret Odası\'ndaki meslek komiteleriyle bu uygulamayı yapıyoruz. İstanbul\'da 250 gram ekmek 1.25 TL, Türkiye\'nin diğer illerinde ise 1 TL\'den satılıyor. Ekmeğin 2013 yılındaki maliyeti 75 kuruştu. Şu anda ekmek maliyetleri arttı. Ekmeğe şu anda inanılmaz bir şekilde zam gelmedi\'\' diye konuştu.

GÜNDE 12 MİLYON EKMEK İSRAFI

Başkan Murat Kavuncu, çalıştayda 200 gram ekmeğin maliyeti üzerinde durduklarını söyledi. Ekmek israfına dikkat çeken Başkan Kavuncu şunları kaydetti:

\'\'200 gram ekmek bir yönden gelse iyi. 200 gram ekmeğin olmasının maliyet açısından avantajı var. Türkiye\'de günlük 120 milyon adet ekmek üretimi var. Günlük ekmek israfı ise 12 milyon adet. Ekmeğin yüzde 10\'u israf oluyor. Biz bunun Ar-Ge çalışmalarını yaptırdık. Bu çalışmalarda 1.5 milyar dolar yıllık ekmek israfından dolayı çöpe atmış olduğumuz masraf var. Federasyon olarak inşallah bu toplantılarımızda hükümetimizin ekmek politikasına destek vereceğiz. Yani İstanbul ve diğer illerde ekmek fiyatları aynı olmuş olacak. Sağlık Örgütü\'nün yaptığı araştırmada bir insanın sağlık yaşaması için yemesi gerek ekmek tüketimi 400 gram. O yüzden 200 gram ekmek iyidir. Hem bu şekilde ekmek üretimindeki rekolteyi düşürerek israfı önlemiş oluruz. Buğday ithalatımız var. Şu anda 6.5 milyon tonun üzerinde yurt dışından buğday ithalatımız devam ediyor.\"

12 BİN RUHSATSIZ FIRIN VAR

Türkiye\'de 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın bulunduğunu belirten Kavuncu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, \'\'Bunların ürettiği ekmekleri almayın ve yemeyin\'\' dedi. Halk ekmek fabrikalarının kâr etmediğini de söyleyen Kavuncu, şöyle dedi:

\'\'Fırınların maliyeti kurtardığı yok. Şu anda halk ekmek fabrikaları var. Bu fabrikalar kendi esnafıyla rekabet yapıyor. Ben şu anda Türkiye\'de hiçbir halk ekmek fabrikasının para kazandığına inanmıyorum. Yani piyasaların dengesini bozuyorlar. Ancak, sadece iyi niyetli belediye başkanlarımız çıkarsa ekmeğin maliyetini hesaplattırıp ekmek üreticilerinin taban fiyat uygulamasına yardımcı oluyor. Biz aynı fiyata geçilmesini istiyoruz. Ankara\'daki halk ekmek fabrikasının günlük 600-700 bin ekmek üretimi var. Bu ekmek üretimi çok. İstanbul da aynı şekilde. Bizler ekmek üreticileri olarak bu konuda hükümetimizden destek istiyoruz. Ekmeğin maliyeti şu anda 85 kuruş. Bayiye de 20 kuruş veriyorsun. Ekmek üreticisi kazanamıyor. Şu an kazanamadıkları için sadece sıcak para döngüsü sağlamış oluyorlar. Kapanan fırın çok. Türkiye\'de şu anda 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın var. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu fırınlar ekmekteki dengeyi ve kaliteyi bozuyor.\"

\'FIRIN SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLSİN\'

Toplantıya ev sahipliği yapan Kayserili ekmek ve un üreticisi, aynı zamanda Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık da eczanelerde olduğu gibi aynı semtte birbiri ardına açılan ve rekabet yüzünden kapanan fırınlar olduğuna dikkati çekerek, \'\'Bu konuda bir sınırlama getirilmesini istiyoruz\'\' dedi. Açık, ekmekteki sorunlar ve fırıncıların yaşadığı sıkıntılarla ilgili şunları söyledi:

\'\'Ekmek fiyatlarında taban fiyat uygulaması olmalıdır. Bir market örneğin 1 TL olan ekmeği diğer ürünlerini satmak adı altında 40-50 kuruşa satabiliyor. Ekmekle promosyon yapmaktalar. bu yanlış bir uygulamadır. Marketlerde promosyonlar ekmek üzerine yoğunlaşıyor. Bu bizim sektörümüze zarar veriyor ve o bölgede huzursuzluk yaratıyor. Vatandaşlara karşı da mahcup oluyoruz. Büyük bir kazanç varmış gibi düşünülüyor. Biz bunu istemiyoruz. Ayrıca semtlerde birbirine yakın ve oldukça fazla sayıda fırın açılıyor. Eczanelerde olduğu gibi fırın sayısına da sınırlama getirilmesini ve haksız rekabetin önlenmesini istiyoruz.\"



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