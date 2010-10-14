-EKMEK FİYATLARINI REKABET BELİRLİYOR ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonunun açıkladığı, ekmek kilogram fiyatına azami yüzde 15 zam sonrasında ekmeğin kilogram fiyatı 1,91 lira ile 3,25 lira arasında değişebilecek. Federasyonun verilerinde, halen kilogramı Ankara'da 2,66 lira, İstanbul'da 2,83 lira olarak belirtilen ekmeğin kilogram fiyatı Ankara'da 3,06 liraya, İstanbul'da 3,25 liraya yükselebilecek. Ancak, Ankara, İstanbul ve bazı illerdeki fırıncılar odaları mevcut fiyatların uygulanacağını, şu anda zam yapmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun maliyet hesabı yaparak ekmek tavan fiyatlarını açıklamasına karşın fiyatların belirlenmesinde belediye ekmek fırınlarının tutumu, satış kapasitesiyle il ve ilçelerdeki fabrikaların kapasitesi ve rekabet şartları etkili oluyor. Bu arada, daha önce ekmek kilogram fiyatı 2,50 lira olarak açıklamasına karşın bazı illerde bu rakamın altında bazı illerde ise bu rakamın üzerinde satış yapılıyordu. Bu da rekabet şartlarının federasyonun açıklamalarından daha etkili olduğu şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan, Ankara'da halk ekmeğin kilogramı 1,33 liradan satılıyor. -FEDERASYON VERİLERİNE GÖRE, YÜZDE 15 ZAM SONRASINDA EKMEK KİLOGRAM TAVAN FİYATLARI- Türkiye Fırıncılar Federasyonu verilerine göre, azami yüzde 15 zam oranı sonrasında ekmek kilogram tavan fiyatları il il şöyle olabilecek: /* . Kilogram Kilogram . Fiyatı Fiyatı İl (Eski) (Yeni) -------------- ---------- --------- Adana 2,33 TL 2,68 TL Adapazarı 2,50 TL 2,88 TL Adıyaman 2,00 TL 2,30 TL Afyonkarahisar 1,66 TL 1,91 TL Ağrı 2,00 TL 2,30 TL Aksaray 2,00 TL 2,30 TL Amasya 1,66 TL 1,91 TL Ankara 2,66 TL 3,06 TL Antalya 2,50 TL 2,88 TL Ardahan 2,33 TL 2,68 TL Artvin 2,50 TL 2,88 TL Aydın 2,00 TL 2,30 TL Balıkesir 2,33 TL 2,68 TL Bartın 2,50 TL 2,88 TL Batman 2,00 TL 2,30 TL Bayburt 2,00 TL 2,30 TL Bilecik 2,28 TL 2,62 TL Bingöl 2,33 TL 2,68 TL Bitlis 2,00 TL 2,30 TL Bolu 2,50 TL 2,88 TL Burdur 1,66 TL 1,91 TL Bursa 2,50 TL 2,88 TL Çanakkale 2,33 TL 2,68 TL Çankırı 2,00 TL 2,30 TL Çorum 2,00 TL 2,30 TL Denizli 2,00 TL 2,30 TL Diyarbakır 2,50 TL 2,88 TL Düzce 2,50 TL 2,88 TL Edirne 2,14 TL 2,46 TL Elazığ 2,50 TL 2,88 TL Erzincan 2,50 TL 2,88 TL Erzurum 2,33 TL 2,68 TL Eskişehir 2,17 TL 2,50 TL Gaziantep 2,33 TL 2,68 TL Giresun 2,50 TL 2,88 TL Gümüşhane 2,22 TL 2,55 TL Hakkari 2,22 TL 2,55 TL Hatay 2,00 TL 2,30 TL Iğdır 1,66 TL 1,91 TL Isparta 2,17 TL 2,50 TL İstanbul 2,83 TL 3,25 TL İzmir 2,50 TL 2,88 TL Kahramanmaraş 2,33 TL 2,68 TL Karabük 2,50 TL 2,88 TL Karaman 2,00 TL 2,30 TL Kars 2,17 TL 2,50 TL Kastamonu 2,17 TL 2,50 TL Kayseri 2,17 TL 2,50 TL Kırıkkale 2,00 TL 2,30 TL Kırklareli 2,17 TL 2,50 TL Kırşehir 2,00 TL 2,30 TL Kilis 2,17 TL 2,50 TL Kocaeli 2,66 TL 3,06 TL Konya 2,00 TL 2,30 TL Kütahya 2,00 TL 2,30 TL Malatya 2,33 TL 2,68 TL Manisa 2,33 TL 2,68 TL Mardin 2,17 TL 2,50 TL Mersin 2,50 TL 2,88 TL Muğla 2,00 TL 2,30 TL Muş 2,33 TL 2,68 TL Nevşehir 2,00 TL 2,30 TL Niğde 2,00 TL 2,30 TL Ordu 2,50 TL 2,88 TL Osmaniye 2,00 TL 2,30 TL Rize 2,50 TL 2,88 TL Samsun 2,00 TL 2,30 TL Siirt 2,00 TL 2,30 TL Sinop 2,17 TL 2,50 TL Sivas 2,00 TL 2,30 TL Şanlıurfa 2,17 TL 2,50 TL Şırnak 2,33 TL 2,68 TL Tekirdağ 2,33 TL 2,68 TL Tokat 2,00 TL 2,30 TL Trabzon 2,50 TL 2,88 TL Tunceli 2,50 TL 2,88 TL Uşak 2,17 TL 2,50 TL Van 2,00 TL 2,30 TL Yalova 2,50 TL 2,88 TL Yozgat 2,00 TL 2,30 TL Zonguldak 2,50 TL 2,88 TL */ -ANTAKYA'DA HALK EKMEĞE BİR YIL ZAM YOK- Antakya Belediyesi tarafından özel bir firmaya ihale edilen ''Halk Ekmek Fabrikası'' kaliteden ödün vermeden bir yıl zam yapmayacağını taahhüt etti. Antakya Ekmek Gıda Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Mehmet Bekler, fabrikalarında günde 20 bin ekmeği el değmeden hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu: ''Antakya Belediyesi'ne ait 75 büfe ile ihalesini aldığımız resmi kurumlara, 5 dağıtım aracımızla ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 300 gram ekmeği 35 kuruştan satıyoruz. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini ürettiğimizi iddia ediyoruz. Fırıncılar Federasyonu ekmeğe yüzde 15 zam yapacağını açıkladı. Biz kendi adımıza zamlı satış yapmayacağız. Halkın temel besini olan ekmeği kaliteli ve ucuza sumak için çaba harcayacağız. Bir yıl daha zam yapmayacağımızı taahhüt ediyoruz.''