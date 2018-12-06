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Ekmek fırınında çıkan silahlı kavgada ağabeyini yaraladı, yeğenini öldürdü

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınında çıkan kavgada M

06 Aralık 2018 00:12

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınında çıkan kavgada M.Ç. (58), ağabeyi ve yeğenini tüfekle ateş açarak vurdu. Baba yaralanırken, oğlu ise  hayatını kaybetti. 
Olay, saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak\'taki ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.\'ye ve Y.Ç.\'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Y.Ç.\'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba İ.Ç. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak  tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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