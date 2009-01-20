Ekmek deyip geçmeyin

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, İtalyanların meşhur ekmeği ''Cabata''yı ürün yelpazesine ekledi. Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Cabata ekmeğin, bileşimindeki zeytinyağı ile kalp hastalığı, tansiyon ve kolesterolü olan herkese iyi geldiği gibi, vücut direncini de artırdığını söyledi.



Zeytinyağının kalp dostu bir besin olduğunun bilimsel çevrelerce kabul edildiğini, damar tıkanıklığını kontrol etmede, kolesterolü önlemede, tansiyonu düşürmede yardımcı etkisi olduğuna işaret eden ilkbahar, ''Zeytinyağı, yağ asidi dağılımı olarak yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içerir. Yapılan araştırmalarda zeytinyağının, en kolay hazmedilen yağ olduğu ortaya çıkmıştır'' diye konuştu.



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ'nin 'Sağlığınız bizim için çok önemli' sloganıyla ekmek çeşitlerine bir yenisini ekleyerek, tam otomatik makinelerde, el değmeden Cabata ekmeğin üretimine başladığını bildiren Ali İlkbahar, Cabata'nın, özellikle sabah kahvaltıları ile ilköğretim öğrencilerinin beslenmelerinin vazgeçilmez ürünü olarak sofralardaki yerini aldığını söyledi.



(AA)

