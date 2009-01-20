T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ekmek deyip geçmeyin

'Cabata' ekmeği bileşimindeki zeytünyağı ile kalp hastalıklarına iyi geliyor.

20 Ocak 2009 02:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, İtalyanların meşhur ekmeği ''Cabata''yı ürün yelpazesine ekledi. Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Cabata ekmeğin, bileşimindeki zeytinyağı ile kalp hastalığı, tansiyon ve kolesterolü olan herkese iyi geldiği gibi, vücut direncini de artırdığını söyledi.

Zeytinyağının kalp dostu bir besin olduğunun bilimsel çevrelerce kabul edildiğini, damar tıkanıklığını kontrol etmede, kolesterolü önlemede, tansiyonu düşürmede yardımcı etkisi olduğuna işaret eden ilkbahar, ''Zeytinyağı, yağ asidi dağılımı olarak yüksek oranda tekli doymamış yağ asidi içerir. Yapılan araştırmalarda zeytinyağının, en kolay hazmedilen yağ olduğu ortaya çıkmıştır'' diye konuştu.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ'nin 'Sağlığınız bizim için çok önemli' sloganıyla ekmek çeşitlerine bir yenisini ekleyerek, tam otomatik makinelerde, el değmeden Cabata ekmeğin üretimine başladığını bildiren Ali İlkbahar, Cabata'nın, özellikle sabah kahvaltıları ile ilköğretim öğrencilerinin beslenmelerinin vazgeçilmez ürünü olarak sofralardaki yerini aldığını söyledi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24