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Yaşam

Ekmek arası esrar!

Erzincan'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 9 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

23 Nisan 2009 03:00

Erzincan'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 9 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Erzincan ve Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün bagajdaki bir sırt çantasındaki uzun tandır ekmeğiyle sarılmış 9 kilo 230 gram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

Sırt çantasının sahibi M.O'nun (19) gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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