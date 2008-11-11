Ekmeğin tüketimi azalınca fiyatı düştü

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, ekmeğin 60 YKr'ye satılmasıyla birlikte tüketimin yüzde 25 azaldığını belirterek, belediye adına işletilen ekmek fabrikalarıyla yaşanan rekabetin de artmasıyla 300 gram ekmeğin fiyatının 40 YKr'ye düştüğünü bildirdi.



Honça, yaptığı açıklamada, doğal gaz, elektrik ve ekmek mayasına gelen zamlarla birlikte ekmeğin girdi maliyetlerinde artış yaşandığını kaydetti.



Ekmeğin haziran ayından itibaren 60 kuruşa satılmaya başlandığını belirten Honça, "maliyetlerdeki artış nedeniyle bu zammı yapmak zorunda kalmıştık. Ancak bugünlerde ekmek fiyatlarında yeniden bir hareketlilik yaşanıyor. 300 gram ekmeğin fiyatı 40 kuruşa kadar geriledi" diye konuştu.



Belediyeler adına işletilen ekmek fabrikalarıyla yaşanılan rekabetin sonucu bu hareketliliğin yaşandığını savunan Honça, şunları kaydetti:



"Ekmek 60 YKr'ye satılmaya başlanınca tüketimde yüzde 25 azalma oldu. Belediye adına işletilen ekmek fabrikalarıyla özel işletmeler arasında yaşanan rekabet de buna eklenince 300 gram ekmeğin fiyatı 40 kuruşa kadar düştü.



Piyasanın yüzde 20'sine sahip olan belediye ekmek fabrikalarının fiyatları aşağı çekmesiyle sıkıntıya giren ve ayakta durmaya çalışan fırıncılar da fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Türkiye'de birçok ilde ekmeğin kilogramı 2-2,5 YTL arasında değişirken, Konya'da belediyeler ekmeğin kilogramını 1,5 YTL'ye veriyor."



Honça, diğer illerde belediyelerin ekmeği sadece belediyeye ait büfelerde sattığını belirterek, "ancak Konya'da belediyeler adına işletilen ekmek fabrikalarının girmediği yer kalmadı. Lokantalara, bakkallara ve marketlere ekmek veriyorlar. Daha kısıtlı imkanlara sahip olan fırıncılar ise belediyeler ile rekabet edemiyorlar. Belediyelerin diğer illerde olduğu gibi sadece büfelerde ekmek satması gerekir" diye konuştu.



Kalite sorunu



Rekabetin olumsuz birçok sonuç doğuracağını ifade eden Honça, şöyle devam etti:

"En önemli sorun kalitede yaşanacak. Ekmekte yaşanan haksız rekabet kaliteyi düşürecek. Böyle bir durumda ekmeğin kaliteli olmasını beklemek akılcı bir iş değil.



Bir başka sorun da israf artacak. Aslında ucuz gibi görünen ekmek daha pahalıya mal olacak. İnsanlar ucuz olduğu için ihtiyaçlarından fazlasını alacaklar ve bu da israfa yol açacak."

