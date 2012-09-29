Ekmeğin fiyatını doğalgaz zammı belirleyecek

Sektör kaynakları doğalgaza yapılacak zam oranını beklediklerini açıkladı. Doğalgaz zammı ile birlikte ekmeğe yapılacak zam oranı da belli olacak. Yeni fiyatlar ile ilgili kritik toplantı ise önümüzdeki hafta yapılacak.

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarında artışının söz konusu olduğunu belirterek gelecek hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bu fiyatlar üzerine bir çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Balcı, "Un fiyatlarında bir gerileme olması durumunda, ciddi anlamda, hiçbir zaman 3 TL’nin üzerinde satma taraftarı olmayız. Yeter ki iyileştirme olsun" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun ’Akdeniz Bölge Toplantısı ve İstişare Kurulu Değerlendirme Çalışması’ Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden oda başkanlarının katıldığı toplantı ve çalışmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde ekmek maliyetini etkileyen unsurlarda artışın söz konusu olduğunu söyledi. Bu artışa rağmen ülke genelinde ekmek fiyatlarına yukarıya doğru bir düzenlemenin söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Balcı, "Ekmeğin kilogram fiyatı olan 3 TL’nin üzerinde yeni bir fiyat uygulanması söz konusu değildir" dedi.



Doğalgaza zam 10-15



Kritik toplantı önümüzdeki hafta

Başkan Halil İbrahim Balcı, özellikle ekmeğin temel unsuru olan unun fiyatlarında artışın dikkat çekici olduğunu kaydetti. Balcı, "Önümüzdeki hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapacağmız görüşmelerde un fiyatlarında meydana gelen fiyat artışının nasıl önüne geçilebilir noktasında bir çalışma içinde olacağız. Bunu geçmişte de yaptık. Un fiyatlarında artış nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girmesiyle birlikte un fiyatlarının gerçek fiyata düşmesiyle birlikte ekmek fiyatlarında bir değişim yaşanmadı" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Balcı, bakanlıkta yapacakları görüşmelerde amaçlarının un fiyatlarının belirli seviyeye kadar düşürülerek bu fiyatın istikrara bağlanması olduğunu kaydetti.

Sektör olarak maliyet artışlarını hemen ekmeğe yansıtan bir kesim olmadıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta yapacağımız çalışmalar neticesinde tekrar arkadaşlarımızla birlikte bunu gözden geçirip ülke genelinde ekmek fiyatlarının ne olacağına karar vereceğiz."

Yaşanan maliyet artışlarıyla 3 TL’lik ekmek kilogram fiyatının sürdürülebilir olmadığını belirten Başkan Balcı, "Federasyonun zam talebi var mı?" sorusuna "İyileştirme yönünde bir çalışma yapmadan rakam ifade etmek söz konusu olamaz. Alacağımız netiyeceye bağlı bunlar. Un fiyatlarında bir gerileme olması durumunda, ciddi anlamda, biz hiçbir zaman 3 TL’nin üzerinde satma taraftarı olmayız. Yeter ki iyileştirme olsun. Olmazsa, O zaman tekrar değerlendirip, paylaşacağız" diye konuştu.



'Doğalgaz zammını bekliyoruz'

Konuya ilişkin hürriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, ekmeğe yapılacak zama ilişkin, doğalgaz zammının beklendiğini söyledi. Ekmek fiyatlarındaki artışın, bir takım girdi fiyatlarındaki artış sonrası tetiklendiğini hatırlatan Fahri Özer şunları söyledi: "Doğalgaza yapılacak zam oranını bekliyoruz. Akaryakıta sürekli zam geliyor. Öte yandan çok önemli bir sorunumuz var ki o da, un ve maya karteli...

Türkiye'deki uncular ve mayacılar adeta tekelleşmiş durumda. Aralarında fiyat belirlemiş durumdalar. Ve müşterileri da aralarında bölüşmüşler. Hangisine gidiyorsunuz fiyat aynı. Un ve maya karteli kırılmadıkça, ekmek zammı kaçınılmaz görünüyor. Biz esasında ekmek fiyatında düşüşü planlıyorduk. Çünkü, ekmekte kullanılacak kepek oranının artması ile birlikte fiyatı düşürebilecektik. Ancak un fiyatı düşeceği yerde arttı. Unun çuvalı şimdi 54-55 lira."