Ekmeğe zam hazırlığı

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Selim Öğütür, yaptığı açıklamada, Ağustos 2008’de Eskişehir’de 234 bin ton hububat tescil işlemi yaptıklarını belirterek, bu işlemlerin 179 bin tonunu buğday, 50 bin tonunu arpa, 5 bin tonunu da diğer hububatların oluşturduğunu kaydetti.

Ağustos 2009 itibariyle 330 bin ton hububat tescili yaptıklarını ifade eden Öğütür, şöyle konuştu:

“Bu yıl 236 bin ton buğday, 83 bin ton arpa, 11 ton da diğer hububatların tescilini yaptık. Geçen yılı göre hububatta 96 bin ton hacim artışı var. Arz talep dengesine bağlı olarak 2009’da buğday fiyatlarının serbest piyasada ortalama 38 kuruş ile 55 kuruş arasında, arpa da 32 kuruş ile 36 kuruş arasında satıldı. Geçen yıl küresel ısınmadan dolayı yağışların az olması buğday ve arpa üretiminde rekoltenin düşmesine neden olmuştu. Bu yüzden buğday ve arpanın satış fiyatında bir yükseliş yaşanmıştı. Geçen yıl buğday 44-60 kuruş arasında, arpa da 40-50 kuruşu arasında alıcı buldu. Rekoltedeki artış, alım fiyatlarında bir düşüşe neden oldu. Türkiye’de bu yıl hububat sıkıntısı yaşanmayacak.”

“Bir çuval una 1-2 liralık zam gelecek”

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Necati Mülazımoğlu da buğday rekoltesindeki artışın un fiyatlarına olumlu yansımayacağını belirterek, bu durumun kaliteli ekmeklik buğdayın piyasada yeteri kadar bulunmamasından kaynaklandığını bildirdi.

Un fiyatlarından yıl içinde artış yaşanacağını anlatan Mülazımoğlu, şöyle devam etti:

“Piyasada ucuz kaliteli unluk buğday bulunmuyor. Piyasadaki kaliteli buğdayın fiyatının yüksek olması una zam yapılması gerektirecek. Bir çuval una 1-2 liralık zam gelecek. Şu anda unun çuvalı 35 ile 47 lira arasında alıcı buluyor. Una yapılan zammı ekmeğe yansıtmayı düşünmüyoruz. Un zammını fırıncılar bünyesinden karşılayacak. Ancak, elektrik ve yakıt gibi zamlarla üretimde zarar etmeye başlarsak bayramdan sonra ekmeğe de zam gelebilir.”



