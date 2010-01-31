T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

‘Ekmeğe zam çare değil’

Ekmeğe Şubat ayında zam beklenirken, Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden, "zam çare değil" açıklaması geldi.

31 Ocak 2010 02:00



Ekmeğe Şubat ayında zam beklenirken, Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden, "zam çare değil" açıklaması geldi.
    

Hazırladıkları "ekmek raporu" nu açıklayan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, yoksulluk arttıkça, ekmek tüketiminin de arttığını söyledi.

Yükselen girdi fiyatları nedeniyle bir çok buğday üreticisinin üretimden çekilebileceğini kaydeden Yetkin, "gelecekte ithal etmek yemek zorunda kalabiliriz" dedi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı, İstanbul'da günde 18 milyon adet ekmek üretildiğini, ancak bunun 2 milyonunun, beyaz ekmek çabuk bayatladığı için çöpe atıldığını belirtti. Alınması gereken önlemleri de sıralayan yetkin, fırınların aralarında birlikler oluşturarak ileri teknolojiye geçmesi gerektiğini söyledi.

Fırınlara verilen elektrik, doğal gaz ve mazot fiyatlarında sübvansiyona gidilebileceğini belirten Yetkin, özel fırınların özel ekmek satış noktaları oluşturabileceğini de ifade etti.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24