‘Ekmeğe zam çare değil’





Ekmeğe Şubat ayında zam beklenirken, Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden, "zam çare değil" açıklaması geldi.





Hazırladıkları "ekmek raporu" nu açıklayan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, yoksulluk arttıkça, ekmek tüketiminin de arttığını söyledi.



Yükselen girdi fiyatları nedeniyle bir çok buğday üreticisinin üretimden çekilebileceğini kaydeden Yetkin, "gelecekte ithal etmek yemek zorunda kalabiliriz" dedi.



Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı, İstanbul'da günde 18 milyon adet ekmek üretildiğini, ancak bunun 2 milyonunun, beyaz ekmek çabuk bayatladığı için çöpe atıldığını belirtti. Alınması gereken önlemleri de sıralayan yetkin, fırınların aralarında birlikler oluşturarak ileri teknolojiye geçmesi gerektiğini söyledi.



Fırınlara verilen elektrik, doğal gaz ve mazot fiyatlarında sübvansiyona gidilebileceğini belirten Yetkin, özel fırınların özel ekmek satış noktaları oluşturabileceğini de ifade etti.







