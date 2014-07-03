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Politika

Eklemeddin İhsanoğlu TÜSİAD'ı ziyaret etti

Köşk adayı İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının sivil toplum örgütleri ile daimi istişare içinde olması gerektiğini belirtti

03 Temmuz 2014 16:02

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında TÜSİAD’ı ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu önünde konuşan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu kısa bir süre önce TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Haluk Dinçer’e başarılar diledi.

TÜSİAD’ın sanayi, iş dünyası, sivil toplum ve ekonomiye yaptığı katkıları öven İhsanoğlu “Gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşları, oluşturulacak olan politikaların ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

İhsanoğlu, gelişen dünya ekonomisinin parçası olmanın Türkiye için vazgeçilmez bir hedef olduğunu söyledi.

İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamının sivil toplum örgütleri ile daimi istişare içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gösterdiği büyük ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ekmeleddin İhsanoğlu, yapılan görüşmeden duyduğu mutluluğu da aktardı.

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