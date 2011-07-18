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Ekonomi

EKK TOPLANTISI ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 20:31

-EKK TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 61. Hükümet Programı ile uluslararası ve yurtiçi gelişmelerdeki görünüm çerçevesinde, kurulun çalışma programının ve önümüzdeki dönemde gündeme alınacak konuların değerlendirildiği ve 2012-2014 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alındığı bildirildi.  Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 61. Hükümetin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.  Açıklamada, toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı ifade edildi.  Toplantıda, 61. Hükümet Programı ile uluslararası ve yurtiçi gelişmelerdeki görünüm çerçevesinde, kurulun çalışma programının ve önümüzdeki dönemde gündeme alınacak konuların değerlendirildiği, 2012-2014 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının ele alındığı belirtilen açıklamada, ''Kurul, önümüzdeki dönemde yapacağı düzenli toplantılarla, gündemindeki konuları ele almaya ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir'' denildi.

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