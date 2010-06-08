EKK toplandı

T24- Ekonomi Koordinasyon Kurulu "Ulusal İstihdam Stratejisi" gündemiyle toplandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında toplanan EKK'ya, 6 bakanın yanı sıra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşları da katılım gösterdi.



Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü "Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'nin" son taslağı EKK'da görüşülüyor. Hazine Müsteşarlığı'nda bugün saat 10.20'de başlayan EKK toplantısına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlık ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla adeta "İstihdam Zirvesi'ne" dönüşen EKK'da, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker katıldı. Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakcı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız da EKK'da hazır bulundu.



STK'lerden büyük atılım







EKK'da bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ise şöyle:





"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Rıza Nur Meral, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanvekili Nuri Sorman, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, Kamu Sen Başkanı Bircan Akyıldız, Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Anadolu ASKON Genel Başkan Yardımcısı Sıtkı Abdullahoğlu, KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç."