T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EKK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı

23 Kasım 2016 20:50

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle dün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 19.30'da Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. 

Dolar, bugün yeni rekorunu kırdı ve 3,4133’ü gördü. Dolar, saat 18.10 itibariyle 3,40 seviyesine indi.

 

Piyasalar yakından izliyordu
 

Zirve ve ardından gerçekleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınması bekleniyordu.
 

Dolar için ilk zirve 18 Kasım'da yapılmıştı 



Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 18 Kasım'da toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK),döviz kurlarındaki hareketliliği ele almıştı.

Cuma günü 16.00'da başlayan ve 4 saat süren Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında toplanan EKK Toplantısı'nda ekonominin direncini artıracak reformların hızlandırılacağı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için tedbirler alacağı belirtilmişti.

ETİKETLER

dolarekkekonomicumhurbaşkanlığıerdoğanzirve

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24