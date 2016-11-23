EKK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle dün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 19.30'da Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı.

Dolar, bugün yeni rekorunu kırdı ve 3,4133’ü gördü. Dolar, saat 18.10 itibariyle 3,40 seviyesine indi.

Piyasalar yakından izliyordu



Zirve ve ardından gerçekleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınması bekleniyordu.



Dolar için ilk zirve 18 Kasım'da yapılmıştı





Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 18 Kasım'da toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK),döviz kurlarındaki hareketliliği ele almıştı.



Cuma günü 16.00'da başlayan ve 4 saat süren Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında toplanan EKK Toplantısı'nda ekonominin direncini artıracak reformların hızlandırılacağı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için tedbirler alacağı belirtilmişti.