-EKK Babacan başkanlığında toplandı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında toplandı. Başbakanlık Merkez Binada düzenlenen toplantıya, ilgili bakanlar ile bürokratlar katıldı. Toplantıda, orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan ''Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' görüşülecek.