‘Ekip’teki tilkileri zehirlediler

T24 - ‘Baykal’ın Oran Yürüyüş Ekibi’nden sayılan 3 tilki ile 5 köpek zehirlendi.



Baykal, “Bu vahşettir. Her sabah yürüyüş parkuruna gelen arkadaşlarımızı tilkiler karşılardı. Haklı olarak içgüdülerine yerleşmiş ‘Sakın insanlara yaklaşmayın. Onlar bize zarar verir’ genetik kodu ne yazık ki doğrulandı” dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yıllardır Oran’da, ODTÜ Ormanı’ndaki yürüyüşlerinde sık sık gördüğü üç tilkinin yasını tutuyor. Zaman zaman katılımcı sayısı 15’e kadar yükselen ve “Baykal’ın Oran Yürüyüş Ekibi” olarak anılan grubun üyelerinden sayılan üç tilkinin zehirlenerek öldürülmesine Baykal’ın tepkisi, “Katliam, vahşet ve felaket” oldu. Baykal “ODTÜ Ormanı’nın o üç tilkisiyle, tilki soyunun insan soyuna yönelik haklı ürkekliğini ortadan kaldıran bir ilişki kurmuştuk. Bize uzaktan bakan, hatta gördüğünde kaçan tilkiler zaman içinde bize yaklaşmaya başlamışlardı. Ekibimizin bir parçası olmuşlardı” dedi. Baykal, duygularını şöyle aktardı:





Dost olmuştuk



“Her sabah yürüyüş parkuruna gelen arkadaşlarımızı tilkiler karşılardı. Uzun süren çabanın sonucu onlarla aramızda bir güven ilişkisi kurmayı başardık. Haklı olarak içgüdülerine yerleşmiş ‘Sakın insanlara yaklaşmayın. Onlar bize zarar verir’ genetik kodunu kırmıştık. Tilkiler insanlarla dostluk kurmaya başladı. Sonra günün birinde insanoğlu zehirli etleri önlerine attı; tilkiler etleri yedi ve öldüler. Tilkilerin insan soyu karşısındaki geleneksel korkusu ne yazık ki yeniden doğrulandı. Bizim iyi niyetle kurduğumuz ilişki hakim olmadı.”





Zehirli tavuk



Oran- ODTÜ Ormanları içindeki yürüyüş parkuru yakınlarında beş köpek ve üç tilki, zehirli tavuk etiyle katledildi. Dün sabah erken saatlerde ormana yürüyüşe girenler, zehirlenen hayvanların cesetleriyle karşılaştı. Baykal’ın talimatı üzerine köpek ve tilkilerin öldürülmesiyle ilgili olarak Çankaya Belediyesi inceleme başlattı. Ölümlerin gerçekleştiği alandaki diğer zehirli etler de gönüllüler tarafından toplandı.





Meral: Çok acı



Geçen haftalarda aynı bölgedeki yürüyüşü sırasında köpeklerin saldırısına uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral ise üç tilki ve beş köpeğin öldürülmesine “Allah öldürenlerin belasını versin” sözleriyle tepki gösterdi. Meral’in sözleri şöyle: “Benim gibi daha pek çok kişi köpeklerin saldırısına uğradı. Ancak bu tip saldırıları önlemek köpekleri zehirlemekten geçmez. Allah belasını versin kim yaptıysa. Ben de gördüm zehirlenmiş köpek ve tilkileri. Yürekler acısı bir manzaraydı.”