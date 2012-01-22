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Ekipler, göçükteki madenciye yaklaştı ZONGULDAK (A.A)

22 Ocak 2012 15:19

-Ekipler, göçükteki madenciye yaklaştı ZONGULDAK (A.A) - 22.01.2012 - Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan madenciyi kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.  Kilimli beldesindeki Yayla Caddesi mevkisinde sahibinin ismi açıklanmayan kaçak maden ocağında, kömür ve toprak kayması sonucu göçükte mahsur kalan 2 çocuk babası Şener Biçici'nin (33) bulunduğu alana ekipler, 1,5 metre yaklaştı. Yeni tahkimatlar yaparak ocak içinde ilerleyen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin, ocakta sürekli kömür çöküntülerinin oluşması nedeniyle güçlükle çalıştığı bildirildi. Kurtarma ekibi yetkilileri, yaşanan kömür kaymaları ve çöküntüleri nedeniyle yığınların kaldırılmasında zorluklar yaşandığını, göçüğün çevresinden boşluk açılarak madenciye ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

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