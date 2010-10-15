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EKİP OTOSU OTOMOBİLE ÇARPTI İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 12:34

-EKİP OTOSU OTOMOBİLE ÇARPTI İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.   Birlik Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesindeki Deprem Parkı önünde şüpheli bir aracı kovalayan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 34 A 76182 plakalı ekip otosu, Olgay Yıldız'ın kullandığı 34 UB 0695 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu polis memurları Latif Ongun ile Mehmet Göktaş hafif şekilde yaralanırken, Olgay Yıldız ile aynı araçta bulunan Salih Balaban otomobilde sıkıştı.  Kazada hafif yaralanan polisler, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı.  Kazada yaralanan Olgay Yıldız ile Salih Balaban Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine, polis memurları Latif Ongun ile Mehmet Göktaş da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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