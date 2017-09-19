Ekinözü'nde 'ByLock' operasyonu: 4 gözaltı

EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü İlçesi\'nde, FETÖ/PDY\'nin haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekinözü İlçesi\'nde \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen Gülbahar Ş., Gülbeyaz B., Ümmügülsüm B. ve Üzeyir B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 1 tablet ve ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.