Ekim'de restorasyon' asparagas

T24 - Evrensel yazarı ve Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Üstün Akmen, Anadolu Ajansı’nda yer alan AKM’nin restorasyonunun ekim ayında başlayacağı haberinin asparagas olduğunu söyledi.



İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) üç yıldır kapalı tutulduğunu ve inatla onarılmadığını defalarca yazdığını dile getiren Akmen, Kültür ve Turizm Bakanı'nın geçtiğimiz eylül ayının başında harekete geçileceğini de vadettiğini ancak vaadin boş çıktığını anlattı.



Evrensel'in haberine göre; tiyatronun, operanın, balenin kamuya ait kurumlar olduğunu vatandaşa doğrudan anlatmak gerektiğini savunan Akmen, “Tiyatro, opera, bale rejisörlerini, balerinleri, baletleri, sahne teknisyenlerini, müzisyenleri, operacıları, ışıkçıları, koreografları, kostümcüleri, tiyatrocuları, dramaturgları ve tüm aydınları Nâzım Hikmet’in deyimini kullanarak “kurşun eritmeye” çağırdım. En az yüz kişiyle camını-kapısını kırarak AKM’ye girmeyi ve amacımıza ulaşıncaya kadar AKM’yi işgali amaçladım. Böylece, bizleri yalanla besleyenlere halkın kimin yanında olduğunu gösterecek, halkımın gözünü açacaktım. Sanatçılara sesimi duyuracaktım. Bu hedef doğrultusunda iki bildiri yayınladım. İki bildiri metnime İnternet’teki kimi kültür-sanat siteleri ve bir gazete dışında anlı şanlı medyamızın, ama özellikle sol eğilimli basın kuruluşlarımızın yer vermemesindeki ilginçlik o günlerde dikkatimi çekti. Çekti, ama bugün (02.02.2012) Anadolu Ajansı mahreçli habere tüm basın organlarının ‘layık-ı veçhile(!)’ yer ayırmaları hangi ortamda ve de kimlerle yaşamış olduğumuzun tarihsel belgesini oluşturdu” dedi.

Zokayı yutan medyayla hesaplaşacağım



AA’nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tadilat, tamirat ve güçlendirme yapmak üzere AKM’yi bu ay içinde ihaleye çıkaracağını açıkladı. Restorasyonun ise ekim ayında başlaması ve tüm işlemlerin en geç 2013 yılının Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanmış olması öngörülüyor.



“Benim Türkiye Merkezi başkanlığını yapmakta olduğum UNESCO’nun en saygın kuruluşları arasında yer alan Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliğine (International Association of Theatre Critics) üye 70 düvelde 70 merkezin de desteğini sağladığım, uluslararası ses getirecek eylemimi duyurmayıp, AA’nın tam anlamıyla “asparagas” haber zokasını yutan “mümtaz” medya kuruluşlarımızla (sağ kalırsam) 29 Ekim 2013'te hesaplaşacağım. Hepsinin ipliklerini birer birer pazara çıkaracağım" diyen Akmen, AKM’nin açılışının söz verilen günde yapılması ve yanılması halinde, hem Kültür ve Turizm Bakanı'nın, hem de basının önünde saygıyla ve de mutlulukla eğileceğini söyledi.





