-Ekimde ihracat yüzde 10,64 arttı HAKKARİ (A.A) - 01.11.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,64 artışla 11 milyar 877 milyon dolar olurken, yılın 10 ayında yüzde 20,18 artışla 111 milyar 380 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM, Ekim ayı ihracat rakamlarını Hakkari'de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla yapılan toplantıda açıkladı. TİM verilerine göre, Ekim ayında, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,64 artışla 11 milyar 877 milyon dolar oldu. Yılın 10 ayında ihracat, yüzde 20,18 artışla 111 milyar 380 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 18,77 artışla 132 milyar 585 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ekim ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 796 milyon 947 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 1 milyar 402 milyon 266 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 323 milyon 636 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 323 milyon 616 bin dolarla çelik sektörü takip etti. Türkiye'nin, ekim ayında toplam ihracatının yüzde 82,23'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 10,12 artışla 9 milyar 766 milyon 312 bin dolarlık, yüzde 14,95'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,79 artışla 1 milyar 775 milyon 101 bin dolarlık ve yüzde 2,83'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 6,45 azalışla 335 milyon 796 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 61,88 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 15,13 ile otomotiv endüstrisi alırken, sektörün geçen ay ihracatı yüzde 6,12 oranında arttı. Otomotiv endüstrisinin 10 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,68 artışla 17 milyar 15 milyon 694 bin dolara çıktı. Sanayi mamulleri içinde otomotiv endüstrisinden sonra ikinci en büyük payı yüzde 11,14 ile alan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ekim ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,39 oranında azalırken, çelik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,74 artarak 1 milyar 323 milyon 616 bin dolara çıktı. En yüksek ihracat artışı yüzde 50,84 ile süs bitkilerinde gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 37,89 ile mücevher, yüzde 35,34 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 31,98 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti. Zeytin ve zeytinyağında yüzde 4,02'lik, tütün ve mamullerinde yüzde 8,68'lik, deri ve deri mamullerinde yüzde 2,39'luk, çimento cam seramik ve toprakta yüzde 5,15'lik, madencilik ürünlerinde ise yüzde 6,45'lik gerileme oldu.