Ekimde ihracat geriledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 12 milyar 351 milyon 289 bin dolar oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; TİM, 2015'in ekim ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 azalarak 12 milyar 351 milyon 289 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin bu yılın on ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 8,6 düşüşle 119 milyar 644 milyon 602 bin dolara indi. İhracat, 2014'ün ocak-ekim döneminde 130 milyar 916 milyon 740 bin dolar düzeyindeydi.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 gerileyerek 145 milyar 981 milyon 222 bin dolar oldu.

Önceki gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracatın eylül ayında yüzde 14.2 azalarak 11.66 milyar dolara, dokuz aylık dönemde de yüzde 9.4 azalarak 107.29 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı.