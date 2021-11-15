Ekimde 137 bin 401 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekimde Türkiye genelinde konut satışı yıllık yüzde 14,9 artarak, 137 bin 401 konut satıldı.

Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 41 bin 914 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde yıllık yüzde 13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 95 bin 487 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ekimde yıllık yüzde 15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 azalışla 757 bin 469 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 5 bin 893 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ekimde yıllık yüzde 12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut satışı ile Ankara izledi.

İpotekli konut satışı 28 bin 49 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde yıllık yüzde 9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.