Ekim'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29.6 arttı

Gayrimenkul veri platformu Endeksa’ya göre ekim ayında Türkiye genelinde son 1 yılda konut satış fiyatları ortalama yüzde 29,6 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 728 TL, ortalama konut fiyatı 354 bin 640 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu.

Ekimde İstanbul’da konut satış fiyatları yüzde 18,7 arttı. Ortalama konut fiyat artışı Ankara’da yüzde 22,4, İzmir’de yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı verilerini değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2018 yılının Ekim ayında düşmeye başlayan konut satış değerlerinin Ekim 2019 itibarı ile artmaya başladığını görüyoruz. Bu artış 2020 yılında da devam etti. Konut satış fiyatlarındaki artışı hem bir süredir düşen fiyatların artmasına hem de pandeminin de etkisiyle yeni konut taleplerinin oluşmasına bağlayabiliriz” dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki aya göre yüzde 12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.