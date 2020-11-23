Ekim ayında turist sayısı yüzde 59.4 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 azaldı. Ekim ayında Türkiye’ye 1 milyon 742 bin turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 291 bin turist gelmişti.

Ekim ayında en çok turist Rusya’dan geldi. 489 bin Rus turist bu ay Türkiye’yi ziyaret etti. İkinci sırada 232 bin turist gelen Bulgaristan, üçüncü sırada 155 bin turistle Ukrayna var. Geçen yılın Ekim ayında 640 bin turist gelen Almanya’da bu yıl sadece 124 bin turist geldi.