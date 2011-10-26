-Ekim ayında bazı endeskler geriledi ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Bu yılın Ekim ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri azaldı. İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği ''Aylık İşyeri Eğilim Anketi'' ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel Güven Endeksleri'nin Ekim ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 oranında azaldı. Eylül ayında 109,0 olan hizmet sektörü güven endeksi 104,9'a, 107,9 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 103,0'e, 88,9 olan inşaat sektörü güven endeksi ise 85,7'ye geriledi. Hizmet sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç ayda iş durumu, son üç ayda ve gelecek üç ayda hizmetlere olan talepten kaynaklandı. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki düşüş, son üç ayda ve gelecek üç ayda iş hacmi (satışlar) ve mevcut mal stok seviyesi, inşaat sektörü güven endeksindeki düşüş ise gelecek üç ayda toplam çalışan sayısı değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.